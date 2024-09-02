https://ria.ru/20240902/lavrov-1969910886.html
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров
События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:36
2024-09-02T10:36
2024-09-02T10:42
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова. "Евгений Максимович Примаков внес очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина реализуем, в том числе в рамках специальной военной операции, где наши солдаты, наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру", - сказал Лавров. "Это тоже часть нашей истории. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные. Давайте пожелаем всем вам успехов и нашей Родине - победы", - сказал министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969909462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сергей лавров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров
Лавров: события спецоперации на Украине будут изучать в школах как судьбоносные
ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова.
"Евгений Максимович Примаков внес очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина
реализуем, в том числе в рамках специальной военной операции, где наши солдаты, наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру", - сказал Лавров.
"Это тоже часть нашей истории. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные. Давайте пожелаем всем вам успехов и нашей Родине - победы", - сказал министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".