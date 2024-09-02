Рейтинг@Mail.ru
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 02.09.2024 (обновлено: 10:42 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969910886.html
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров
События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:36
2024-09-02T10:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969911589_0:169:2987:1849_1920x0_80_0_0_e581e47370bdaec27754ddf7033c1330.jpg
ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова. "Евгений Максимович Примаков внес очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина реализуем, в том числе в рамках специальной военной операции, где наши солдаты, наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру", - сказал Лавров. "Это тоже часть нашей истории. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные. Давайте пожелаем всем вам успехов и нашей Родине - победы", - сказал министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969909462.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969911589_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_f5726106d3d4eafe276b38ed76ba27f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей лавров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин
События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров

Лавров: события спецоперации на Украине будут изучать в школах как судьбоносные

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии в честь начала учебного года в подмосковной гимназии имени Примакова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии в честь начала учебного года в подмосковной гимназии имени Примакова - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии в честь начала учебного года в подмосковной гимназии имени Примакова
Читать ria.ru в
ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова.
"Евгений Максимович Примаков внес очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина реализуем, в том числе в рамках специальной военной операции, где наши солдаты, наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру", - сказал Лавров.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области
10:14
"Это тоже часть нашей истории. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные. Давайте пожелаем всем вам успехов и нашей Родине - победы", - сказал министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Путин о вкладе тувинцев в СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин рассказал о жителях Тувы, принимающих участие в СВО
10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала