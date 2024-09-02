https://ria.ru/20240902/lavrov-1969910886.html

События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров

События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2024

События СВО будут изучать в школах как судьбоносные, заявил Лавров

События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:36

2024-09-02T10:36

2024-09-02T10:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

владимир путин

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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. События специальной военной операции на Украине будут изучаться в школах как судьбоносные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова. "Евгений Максимович Примаков внес очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина реализуем, в том числе в рамках специальной военной операции, где наши солдаты, наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру", - сказал Лавров. "Это тоже часть нашей истории. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные. Давайте пожелаем всем вам успехов и нашей Родине - победы", - сказал министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969909462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сергей лавров, владимир путин