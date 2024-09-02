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Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
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12:26 02.09.2024 (обновлено: 12:29 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/lager-1969956227.html
Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве
Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве
Ученик гимназии № 9 из Кызыла попросил президента России Владимира Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:26
2024-09-02T12:29
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученик гимназии № 9 из Кызыла попросил президента России Владимира Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве. В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном". "В Калининграде два года назад один из участников урока обращался к вам с просьбой создать круглогодичный лагерь "Шум". Насколько я знаю, он уже открыт. Я мечтаю, чтобы и у нас открылся круглогодичный лагерь, чтобы дети со всей России могли к нам приехать и познакомиться с нашими традициями и культурой", - сказал школьник на встрече с президентом. Также Путин пообещал, что состояние лагеря "Байлак" проверят. "Обязательно посмотрим. Конечно, зимой, наверное, там нужно капитальные вещи делать. У вас прохладно зимой", - сказал президент в ходе беседы со школьником.
https://ria.ru/20240902/tuva-1969910079.html
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общество, кызыл, россия, калининград, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Кызыл, Россия, Калининград, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве

Ученик из Кызыла попросил Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученик гимназии № 9 из Кызыла попросил президента России Владимира Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве.
В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин назвал туризм одной из "фишек" Тувы
Вчера, 10:33
Калининграде два года назад один из участников урока обращался к вам с просьбой создать круглогодичный лагерь "Шум". Насколько я знаю, он уже открыт. Я мечтаю, чтобы и у нас открылся круглогодичный лагерь, чтобы дети со всей России могли к нам приехать и познакомиться с нашими традициями и культурой", - сказал школьник на встрече с президентом.
Также Путин пообещал, что состояние лагеря "Байлак" проверят. "Обязательно посмотрим. Конечно, зимой, наверное, там нужно капитальные вещи делать. У вас прохладно зимой", - сказал президент в ходе беседы со школьником.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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