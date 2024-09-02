https://ria.ru/20240902/lager-1969956227.html

Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве

Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве - РИА Новости, 02.09.2024

Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве

Ученик гимназии № 9 из Кызыла попросил президента России Владимира Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:26

2024-09-02T12:26

2024-09-02T12:29

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кызыл

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владимир путин

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученик гимназии № 9 из Кызыла попросил президента России Владимира Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве. В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном". "В Калининграде два года назад один из участников урока обращался к вам с просьбой создать круглогодичный лагерь "Шум". Насколько я знаю, он уже открыт. Я мечтаю, чтобы и у нас открылся круглогодичный лагерь, чтобы дети со всей России могли к нам приехать и познакомиться с нашими традициями и культурой", - сказал школьник на встрече с президентом. Также Путин пообещал, что состояние лагеря "Байлак" проверят. "Обязательно посмотрим. Конечно, зимой, наверное, там нужно капитальные вещи делать. У вас прохладно зимой", - сказал президент в ходе беседы со школьником.

https://ria.ru/20240902/tuva-1969910079.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969907963.html

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Дарья Буймова

общество, кызыл, россия, калининград, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых