Ученик из Кызыла попросил Путина открыть детский лагерь в Туве
Ученик из Кызыла попросил Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученик гимназии № 9 из Кызыла попросил президента России Владимира Путина открыть круглогодичный детский лагерь в Туве.
В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном".
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"В Калининграде два года назад один из участников урока обращался к вам с просьбой создать круглогодичный лагерь "Шум". Насколько я знаю, он уже открыт. Я мечтаю, чтобы и у нас открылся круглогодичный лагерь, чтобы дети со всей России могли к нам приехать и познакомиться с нашими традициями и культурой", - сказал школьник на встрече с президентом.
Также Путин пообещал, что состояние лагеря "Байлак" проверят. "Обязательно посмотрим. Конечно, зимой, наверное, там нужно капитальные вещи делать. У вас прохладно зимой", - сказал президент в ходе беседы со школьником.
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