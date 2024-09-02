https://ria.ru/20240902/kuban-1969949969.html

На Кубани проверят данные о гибели переднеазиатского леопарда

На Кубани проверят данные о гибели переднеазиатского леопарда - РИА Новости, 02.09.2024

На Кубани проверят данные о гибели переднеазиатского леопарда

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку после информации о гибели переднеазиатского леопарда, предположительно, на территории Кавказского заповедника, РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:44

2024-09-02T12:44

2024-09-02T12:44

краснодарский край

терек

кавказ

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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку после информации о гибели переднеазиатского леопарда, предположительно, на территории Кавказского заповедника, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. О гибели леопарда Терека ранее сообщили в Telegram-канале эксперты Сочинского географического общества. Согласно опубликованной информации, Терек был застрелен 15 июля во время выпуска в дикую природу Кавказского заповедника. Географы предположили, что леопарда могли убить по соображениям безопасности - хищник после выпуска якобы побежал к помосту, на котором находились люди. "Организована проверка, в настоящий момент устанавливаются причины и условия произошедшего, а также место совершения инцидента", - сказал собеседник агентства. До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах популяция была уничтожена. В 2007 году был создан "Центр восстановления леопарда на Кавказе". В 2009 году в центр привезли четырех леопардов из Туркмении и Ирана. Специалистам центра удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. 15 июля 2016 года в дикую природу были выпущены первые три леопарда. В 2018 году выпустили ещё троих хищников, 2020 - четверых, в 2022 - еще троих.

https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html

краснодарский край

терек

кавказ

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краснодарский край, терек, кавказ