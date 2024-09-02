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Семьи погибших в крушении Ми-8 на Камчатке получат 3,3 миллиона рублей - РИА Новости, 02.09.2024
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12:44 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/krushenie-1969939845.html
Семьи погибших в крушении Ми-8 на Камчатке получат 3,3 миллиона рублей
Семьи погибших в крушении Ми-8 на Камчатке получат 3,3 миллиона рублей - РИА Новости, 02.09.2024
Семьи погибших в крушении Ми-8 на Камчатке получат 3,3 миллиона рублей
Родственники погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат единовременные выплаты и бесплатные авиабилеты, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:44
2024-09-02T12:44
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Родственники погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат единовременные выплаты и бесплатные авиабилеты, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8 по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Вертолёт Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в посёлок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа, не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. "Родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" в Камчатском крае получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания", - говорится в сообщении. Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 миллиона рублей. Из них 2 миллиона составят страховые выплаты, 1 миллион - помощь перевозчика, 300 тысяч рублей - материальная помощь правительства Камчатского края. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя "Витязь-Аэро", уточнили в Росавиации. Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту их проживания, предоставят "Аэрофлот" и S7 Airlines ("Сибирь").
https://ria.ru/20240902/traur-1969876034.html
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Работа следователей на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения Ми-8 на Камчатке, сообщили в СК
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камчатка, россия, камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), аэрофлот, ми-8 амтш, происшествия – радио sputnik
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Семьи погибших в крушении Ми-8 на Камчатке получат 3,3 миллиона рублей

Родственники погибших в крушении Ми-8 на Камчатке получат выплаты и авиабилеты

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Родственники погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат единовременные выплаты и бесплатные авиабилеты, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.
Ранее Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8 по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Вертолёт Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в посёлок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа, не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа.
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"Родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" в Камчатском крае получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания", - говорится в сообщении.
Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 миллиона рублей. Из них 2 миллиона составят страховые выплаты, 1 миллион - помощь перевозчика, 300 тысяч рублей - материальная помощь правительства Камчатского края. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя "Витязь-Аэро", уточнили в Росавиации.
Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту их проживания, предоставят "Аэрофлот" и S7 Airlines ("Сибирь").
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