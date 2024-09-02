https://ria.ru/20240902/kriptovalyuta-1969566832.html

Обойти не получится. В России вводят новые ограничения

Обойти не получится. В России вводят новые ограничения - РИА Новости, 02.09.2024

Обойти не получится. В России вводят новые ограничения

Власти всерьез взялись за криптовалюту — вывели из серой зоны майнинг и разрешили использовать цифровые активы для внешнеэкономических расчетов. На очереди... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:00

2024-09-02T08:00

2024-09-02T11:44

экономика

технологии

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Власти всерьез взялись за криптовалюту — вывели из серой зоны майнинг и разрешили использовать цифровые активы для внешнеэкономических расчетов. На очереди криптобиржи: скоро стартуют экспериментальные торги под контролем ЦБ. Как действует схема и кто сможет на ней заработать — разбиралось РИА Новости.Как былоИз-за пробелов в законодательстве криптовалюту в России считали рискованным и непрозрачным инструментом. Активы не материальные, создаются путем решения сложных математических задач с помощью специальных программно-технических средств. Результаты вносят в цифровой реестр, а в награду майнеры получают цифровую валюту.Такие активы набирают популярность по всему миру. Виртуальные деньги становятся универсальным платежным средством, а подкованные игроки используют их для трейдинга и инвестиций.Рынок цифровых монет развивался и в России. В 2023-м даже сформировалась Ассоциация промышленного майнинга (АПМ), куда вошли крупнейшие компании: BitRiver, "Интелион майн", Promminer, "Стелла" и NGE FARM.Однако отрасли не хватало законодательной базы. Индустрия регулировалась только законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Этого было явно недостаточно — этот документ прямо не разрешал, но и не запрещал майнинг. Можно владеть цифровыми монетами, покупать, продавать и получать с них доход. Пользоваться криптобиржами, обменниками и кошельками — тоже, а вот приобретать криптовалюту — только на иностранных площадках. Теперь недочеты исправят.Что теперь разрешеноВ августе президент России Владимир Путин подписал законы, полноценно вводящие добычу и обращение криптовалют в правовое поле России.Так, с 1 сентября законодательство позволяет осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). То есть, несмотря на оставшийся запрет принимать цифровые активы в качестве оплаты за свои товары и услуги, криптовалютой можно будет расплачиваться за ввозимые товары.А с 1 ноября легализуют добычу криптовалют. При выполнении некоторых условий это разрешат и юридическим, и физическим лицам.Компаниям придется встать на учет в реестр Минцифры. Исключение — организации энергетической отрасли. Согласно закону № 221-ФЗ, юрлицам и ИП запрещено "совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии". Также нельзя рекламировать криптовалюту, товары, работы и услуги в области ее обмена.Что касается граждан, то им не нужно регистрироваться в реестре Минцифры, если нет превышения установленных правительством лимитов потребления энергии.Регулирование и торги будут проводиться под контролем Центробанка.Зачем это нужноПредставители промышленного майнинга позитивно восприняли изменения. "Отрасль с нетерпением ждет принятия акта Банка России о запуске экспериментального правового режима, а также определения особенностей налогообложения операций по майнингу и обращению криптовалют", — говорит заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко. По его мнению, это позволит создать новые точки роста отечественной экономики и в конечном счете увеличит налоговые доходы государства.В частности, внешние расчеты в криптовалюте облегчат импорт, помогут нивелировать санкционное давление Запада, послужат альтернативой SWIFT и российской СПФС (Системы передачи финансовых сообщений), отмечает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. "Это особенно актуально в связи с отказами банков даже из дружественных стран принимать платежи из России из-за опасения попасть под вторичные санкции", — подчеркивает он.Помимо упрощения и удешевления трансграничных расчетов, легализация и развитие криптобирж будет способствовать совершенствованию финтех-отрасли и повысит конкурентоспособность России в глобальном финансовом секторе, добавляет основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.Что еще планируютМинфин и ЦБ работают над созданием отечественной криптобиржи. Участники рынка считают такой шаг логичным и необходимым. Тем более что подобные площадки успешно функционируют в других странах. "Ежесуточный объем торгов на нескольких крупнейших криптобиржах с азиатскими корнями — более трех триллионов рублей. Пальма первенства в части развития криптовалютных бирж принадлежит Китаю и США", — рассказывает Огиенко.По словам министра финансов Антона Силуанова, пока решение не найдено, но ведомства предметно занимаются вопросом. "Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено", — прокомментировал он ситуацию на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".В свою очередь, Безделов считает, что российская биржа станет важным элементом инфраструктуры отечественного криптовалютного рынка.Каковы рискиОднако для защиты участников рынка и минимизации рисков законодательство придется доработать.Например, анонимность криптовалют может быть использована в незаконных операциях, замечает Астафьев. "Легализация криптобирж потребует от государства строгих мер контроля, чтобы предотвратить отмывание денег или финансирование терроризма", — указывает он.В частности, необходимо разработать комплексные правила для процедур идентификации и верификации клиентов — KYC (Know Your Customer) и предотвращения попыток легализации средств, происходящих из незаконной деятельности — AML (Anti-Money Laundering), а также обеспечить защиту прав инвесторов. Только в этом случае возможно успешное развитие рынка, обращают внимание эксперты.Участники отрасли полагают, что доступ к торгам откроют не только юридическим, но и физическим лицам, и предупреждают, что из-за высокой изменчивости рынка неопытные игроки могут понести значительные потери. "Для простых граждан легализация криптовалют и создание легальных бирж откроет новые возможности для инвестиций и участия в цифровой экономике, однако нужно быть готовыми к высоким рискам", — отмечает Астафьев.Инструментарий надзорных и контролирующих органов позволит обеспечить финансовую стабильность. При этом впадать в крайность тоже не стоит, добавляет Огиенко: чересчур жесткие барьеры создадут неработающую конструкцию.Кроме того, нельзя исключать западных санкций против российской криптобиржи. Тем не менее эксперты не видят в этом особенных препятствий для успешной ВЭД. По их мнению, развитие цифровых активов укрепит позиции страны на мировом рынке и поможет справляться с незаконными внешними ограничениями.

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962952101.html

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https://ria.ru/20240814/kriptobirzhi-1966116464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), криптовалюта