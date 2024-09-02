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Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа" - РИА Новости, 03.09.2024
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22:38 02.09.2024 (обновлено: 00:14 03.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kremlev-1970104083.html
Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа"
Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа" - РИА Новости, 03.09.2024
Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа"
Новым владельцем дилерского холдинга "Рольф" стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, сообщили в компании. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-02T22:38
2024-09-03T00:14
экономика
умар кремлев
сергей петров
рольф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новым владельцем дилерского холдинга "Рольф" стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, сообщили в компании.Как говорится в пресс-релизе компании, новый инвестор позволит "Рольфу" "сохранить уникальную корпоративную культуру" и расширить сферу деятельности, сосредоточившись на росте эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов.Кремлев, как отметили в дилере, намерен вывести компанию на федеральный уровень, что позволит ей усилить лидерские позиции."Все изменения будут способствовать эффективному взаимодействию с клиентами и партнерами компании", — заверили в "Рольфе". Дилер также подчеркнул, что все действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами будут исполняться в полном объеме.Холдинг перешел в собственность государства в минувшем феврале после того, как суд признал незаконным бизнес основателя "Рольфа" Сергея Петрова — компании холдинга признали участниками коррупционных преступлений. Возглавил руководство дилером после его передачи в госсобственность бизнес-партнер Кремлева Роман Антонов.
https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html
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экономика, умар кремлев, сергей петров, рольф , генеральная прокуратура рф, госдума рф
Экономика, Умар Кремлев, Сергей Петров, Рольф , Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа"

Глава IBA Умар Кремлев стал новым владельцем дилерского холдинга "Рольф"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новым владельцем дилерского холдинга "Рольф" стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, сообщили в компании.
Как говорится в пресс-релизе компании, новый инвестор позволит "Рольфу" "сохранить уникальную корпоративную культуру" и расширить сферу деятельности, сосредоточившись на росте эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов.
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Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов
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Кремлев, как отметили в дилере, намерен вывести компанию на федеральный уровень, что позволит ей усилить лидерские позиции.
"Все изменения будут способствовать эффективному взаимодействию с клиентами и партнерами компании", — заверили в "Рольфе".
Дилер также подчеркнул, что все действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами будут исполняться в полном объеме.
Холдинг перешел в собственность государства в минувшем феврале после того, как суд признал незаконным бизнес основателя "Рольфа" Сергея Петрова — компании холдинга признали участниками коррупционных преступлений. Возглавил руководство дилером после его передачи в госсобственность бизнес-партнер Кремлева Роман Антонов.
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ЭкономикаУмар КремлевСергей ПетровРольфГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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