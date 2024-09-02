https://ria.ru/20240902/kremlev-1970104083.html

Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа"

Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа" - РИА Новости, 03.09.2024

Умар Кремлев стал новым владельцем "Рольфа"

Новым владельцем дилерского холдинга "Рольф" стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, сообщили в компании. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-02T22:38

2024-09-02T22:38

2024-09-03T00:14

экономика

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сергей петров

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новым владельцем дилерского холдинга "Рольф" стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, сообщили в компании.Как говорится в пресс-релизе компании, новый инвестор позволит "Рольфу" "сохранить уникальную корпоративную культуру" и расширить сферу деятельности, сосредоточившись на росте эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов.Кремлев, как отметили в дилере, намерен вывести компанию на федеральный уровень, что позволит ей усилить лидерские позиции."Все изменения будут способствовать эффективному взаимодействию с клиентами и партнерами компании", — заверили в "Рольфе". Дилер также подчеркнул, что все действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами будут исполняться в полном объеме.Холдинг перешел в собственность государства в минувшем феврале после того, как суд признал незаконным бизнес основателя "Рольфа" Сергея Петрова — компании холдинга признали участниками коррупционных преступлений. Возглавил руководство дилером после его передачи в госсобственность бизнес-партнер Кремлева Роман Антонов.

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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экономика, умар кремлев, сергей петров, рольф , генеральная прокуратура рф, госдума рф