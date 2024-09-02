https://ria.ru/20240902/kravtsov-1970070127.html

Кравцов рассказал о ситуации с образовательным процессом в регионах

Кравцов рассказал о ситуации с образовательным процессом в регионах - РИА Новости, 02.09.2024

Кравцов рассказал о ситуации с образовательным процессом в регионах

Вопрос с форматом образовательного процесса в приграничных регионах РФ был полностью урегулирован до начала учебы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:32

2024-09-02T18:32

2024-09-02T18:32

общество

россия

курская область

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956032886_142:110:1887:1092_1920x0_80_0_0_d5621dd6753112fc08b0608711e86c11.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос с форматом образовательного процесса в приграничных регионах РФ был полностью урегулирован до начала учебы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "В преддверии начала учебного года был полностью урегулирован вопрос с форматом образовательного процесса в наших приграничных регионах с учетом текущей ситуации", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба. Уточняется, все ученики были обеспечены учебниками и техническими устройствами. Также Кравцов выразил отдельную благодарность руководству приграничных регионов и всем субъектам Российской Федерации, которые оказывают им поддержку. Ранее глава Минпросвещения РФ сообщил, что в ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, порядка 200 школ продолжат работать очно. Также не менее 114 общеобразовательных учреждений приграничных регионов РФ начнут учебный год в дистанционном формате.

https://ria.ru/20240815/uchebniki-1966432041.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, курская область, сергей кравцов