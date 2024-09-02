https://ria.ru/20240902/kravtsov-1970070127.html
Кравцов рассказал о ситуации с образовательным процессом в регионах
Кравцов рассказал о ситуации с образовательным процессом в регионах - РИА Новости, 02.09.2024
Кравцов рассказал о ситуации с образовательным процессом в регионах
Вопрос с форматом образовательного процесса в приграничных регионах РФ был полностью урегулирован до начала учебы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:32
2024-09-02T18:32
2024-09-02T18:32
общество
россия
курская область
сергей кравцов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос с форматом образовательного процесса в приграничных регионах РФ был полностью урегулирован до начала учебы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "В преддверии начала учебного года был полностью урегулирован вопрос с форматом образовательного процесса в наших приграничных регионах с учетом текущей ситуации", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба. Уточняется, все ученики были обеспечены учебниками и техническими устройствами. Также Кравцов выразил отдельную благодарность руководству приграничных регионов и всем субъектам Российской Федерации, которые оказывают им поддержку. Ранее глава Минпросвещения РФ сообщил, что в ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, порядка 200 школ продолжат работать очно. Также не менее 114 общеобразовательных учреждений приграничных регионов РФ начнут учебный год в дистанционном формате.
https://ria.ru/20240815/uchebniki-1966432041.html
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общество, россия, курская область, сергей кравцов
Общество, Россия, Курская область, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о ситуации с образовательным процессом в регионах
Кравцов: вопрос с форматом обучения в приграничных регионах урегулирован
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос с форматом образовательного процесса в приграничных регионах РФ был полностью урегулирован до начала учебы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"В преддверии начала учебного года был полностью урегулирован вопрос с форматом образовательного процесса в наших приграничных регионах с учетом текущей ситуации", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.
Уточняется, все ученики были обеспечены учебниками и техническими устройствами.
Также Кравцов выразил отдельную благодарность руководству приграничных регионов и всем субъектам Российской Федерации, которые оказывают им поддержку.
Ранее глава Минпросвещения РФ сообщил, что в ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, порядка 200 школ продолжат работать очно. Также не менее 114 общеобразовательных учреждений приграничных регионов РФ начнут учебный год в дистанционном формате.