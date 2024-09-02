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Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний
Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024
Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:33
2024-09-02T08:33
2024-09-02T08:33
общество
россия
сергей кравцов
день знаний
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе. "Дорогие школьники и студенты, учителя и родители, поздравляю вас с Днем знаний", - сказал министр, видеообращение которого опубликовал Telegram-канал Минпросвещения РФ. Кравцов напомнил, что в этом году за парты сядут 18,5 миллиона ребят, десятки тысяч школ по всей стране вновь откроют свои двери для учеников. "Около четырехсот из них откроются после капитального ремонта, а 132 школы в разных регионах примут ребят впервые", - отметил министр. Также глава Минпросвещения выразил благодарность педагогам за их терпение и мудрость. По словам Кравцова, преданность профессии и любовь к детям позволяет учителям воспитывать достойных граждан страны. Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", - заключил глава Минпросвещения.
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общество, россия, сергей кравцов, день знаний
Общество, Россия, Сергей Кравцов, День знаний
Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний
Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников и педагогов с Днем знаний
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний
школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.
"Дорогие школьники и студенты, учителя и родители, поздравляю вас с Днем знаний", - сказал министр, видеообращение которого опубликовал Telegram-канал Минпросвещения РФ.
Кравцов напомнил, что в этом году за парты сядут 18,5 миллиона ребят, десятки тысяч школ по всей стране вновь откроют свои двери для учеников. "Около четырехсот из них откроются после капитального ремонта, а 132 школы в разных регионах примут ребят впервые", - отметил министр.
Также глава Минпросвещения выразил благодарность педагогам за их терпение и мудрость. По словам Кравцова, преданность профессии и любовь к детям позволяет учителям воспитывать достойных граждан страны.
Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", - заключил глава Минпросвещения.