https://ria.ru/20240902/kravtsov-1969893750.html

Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний

Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024

Глава Минпросвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:33

2024-09-02T08:33

2024-09-02T08:33

общество

россия

сергей кравцов

день знаний

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе. "Дорогие школьники и студенты, учителя и родители, поздравляю вас с Днем знаний", - сказал министр, видеообращение которого опубликовал Telegram-канал Минпросвещения РФ. Кравцов напомнил, что в этом году за парты сядут 18,5 миллиона ребят, десятки тысяч школ по всей стране вновь откроют свои двери для учеников. "Около четырехсот из них откроются после капитального ремонта, а 132 школы в разных регионах примут ребят впервые", - отметил министр. Также глава Минпросвещения выразил благодарность педагогам за их терпение и мудрость. По словам Кравцова, преданность профессии и любовь к детям позволяет учителям воспитывать достойных граждан страны. Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", - заключил глава Минпросвещения.

https://ria.ru/20240828/minprosvescheniya-1968905350.html

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общество, россия, сергей кравцов, день знаний