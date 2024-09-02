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Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях - РИА Новости, 02.09.2024
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15:28 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/kongo-1970008631.html
Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях
Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях - РИА Новости, 02.09.2024
Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях
Республика Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью изданию Jeune Afrique. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:28
2024-09-02T15:28
россия
дени сассу-нгессо
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Республика Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью изданию Jeune Afrique. "Если российские компании хотят работать в Конго в топливном секторе наряду с американскими, французскими, итальянскими или китайскими, я не вижу в этом неудобств. В атомной отрасли то же самое - почему бы и нет?" - сказал президент. Сассу-Нгессо также сообщил, что в ходе своего последнего визита в Россию в июне не подписывал новых договоров о военном сотрудничестве, но отметил, что с 1960-х годов сотни конголезских военных получили образование в советских и российских академиях и училищах, а большинство техники на вооружении армии Конго также произведено Россией. Официальный визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в РФ, в ходе которого он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, состоялся 25-29 июня.
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россия, дени сассу-нгессо, владимир путин
Россия, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин
Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях

Сассу-Нгессо: Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент Конго Дени Сассу-Нгессо . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Республика Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью изданию Jeune Afrique.
«
"Если российские компании хотят работать в Конго в топливном секторе наряду с американскими, французскими, итальянскими или китайскими, я не вижу в этом неудобств. В атомной отрасли то же самое - почему бы и нет?" - сказал президент.
Сассу-Нгессо также сообщил, что в ходе своего последнего визита в Россию в июне не подписывал новых договоров о военном сотрудничестве, но отметил, что с 1960-х годов сотни конголезских военных получили образование в советских и российских академиях и училищах, а большинство техники на вооружении армии Конго также произведено Россией.
Официальный визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в РФ, в ходе которого он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, состоялся 25-29 июня.
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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