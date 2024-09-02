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Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда - РИА Новости, 02.09.2024
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19:36 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/kofe-1970082362.html
Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда
Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда - РИА Новости, 02.09.2024
Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:36
2024-09-02T19:36
экономика
красное море
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.01 мск цена сентябрьского фьючерса на кофе робуста опускалась на 4,38%, до 5114 долларов за тонну. В ходе торгов пятницы показатель достигал исторического максимума в 5 580 долларов. Стоимость декабрьского фьючерса на кофе сорта арабика снизилась по итогам торгов четверга и пятницы, в совокупности за две торговые сессии показатель упал на 4,8%. "Мы находимся в условиях низкого уровня запасов, что гарантирует волатильность", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank. Он также отметил, что трейдерам также необходимо учитывать такие факторы как перебои поставок в Красном море, а также перегруженность бразильских портов.
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экономика, красное море
Экономика, Красное море
Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда

ICE Futures: цены на кофе робуста снижаются на 4% после достижения рекорда

© Fotolia / kayccoЗерна кофе вида робуста
Зерна кофе вида робуста - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Fotolia / kaycco
Зерна кофе вида робуста. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.01 мск цена сентябрьского фьючерса на кофе робуста опускалась на 4,38%, до 5114 долларов за тонну. В ходе торгов пятницы показатель достигал исторического максимума в 5 580 долларов.
Стоимость декабрьского фьючерса на кофе сорта арабика снизилась по итогам торгов четверга и пятницы, в совокупности за две торговые сессии показатель упал на 4,8%.
«
"Мы находимся в условиях низкого уровня запасов, что гарантирует волатильность", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank. Он также отметил, что трейдерам также необходимо учитывать такие факторы как перебои поставок в Красном море, а также перегруженность бразильских портов.
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ЭкономикаКрасное море
 
 
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