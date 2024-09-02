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Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда

Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда - РИА Новости, 02.09.2024

Цены на кофе робуста снижаются после достижения рекорда

Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:36

2024-09-02T19:36

2024-09-02T19:36

экономика

красное море

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.01 мск цена сентябрьского фьючерса на кофе робуста опускалась на 4,38%, до 5114 долларов за тонну. В ходе торгов пятницы показатель достигал исторического максимума в 5 580 долларов. Стоимость декабрьского фьючерса на кофе сорта арабика снизилась по итогам торгов четверга и пятницы, в совокупности за две торговые сессии показатель упал на 4,8%. "Мы находимся в условиях низкого уровня запасов, что гарантирует волатильность", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank. Он также отметил, что трейдерам также необходимо учитывать такие факторы как перебои поставок в Красном море, а также перегруженность бразильских портов.

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красное море

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экономика, красное море