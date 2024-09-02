https://ria.ru/20240902/klinika-1970088044.html
В Саратове открыли клинику для реабилитации бойцов СВО
В Саратове открыли клинику для реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 02.09.2024
В Саратове открыли клинику для реабилитации бойцов СВО
Саратовский государственный медицинский университет открыл новую больницу для реабилитации участников специальной военной операции с посттравматическим... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:24
2024-09-02T20:24
2024-09-02T20:24
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Саратовский государственный медицинский университет открыл новую больницу для реабилитации участников специальной военной операции с посттравматическим стрессовым расстройством, сообщила пресс-служба вуза на официальном сайте. "В саратовском университете делают новый шаг к решению глобальных задач нашего времени: открыта университетская клиническая больница №4 СГМУ, призванная помогать пациентам бороться с зависимостями и восстанавливать силы. Наркология, психиатрия и психотерапия - особые области медицины. Такие пациенты особенно уязвимы, и чтобы выздороветь, им необходима специальная поддержка. Участникам СВО, возвращающихся с травмами не только физического, но и психического характера, например, таким как, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), необходимо особое внимание и реабилитация", - говорится в сообщении. Уточняется, что такие серьезные направления медицины, как наркология и психотерапия, объединены на базе одной клиники, чтобы "помочь людям вернуть качество жизни и прийти в себя после тяжелых потрясений". "Мы совершенствуем и развиваем те виды помощи, которые актуальны на сегодняшний день. Появление уникального лечебно-реабилитационного центра для тех, кто начинает новую жизнь без зависимостей и других проблем с ментальным здоровьем - большой шаг в здоровое будущее страны. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте - важные составляющие устойчивого развития. Необходимы новые доступные виды медицинской помощи разного профиля и комфортное и эффективное лечение алкоголизма, наркомании, психических расстройств. Высокое качество лечения, гарантируемое ведущими специалистами СГМУ, внесет значимый вклад в оздоровление нашего общества", - цитирует слова ректора Андрея Еремина пресс-служба.
https://ria.ru/20240725/minoborony-1962033750.html
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саратов, здоровье - общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Здоровье - Общество, Россия
В Саратове открыли клинику для реабилитации бойцов СВО
В Саратове открыли клинику для бойцов СВО с посттравматическим расстройством
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости.
Саратовский государственный медицинский университет открыл новую больницу для реабилитации участников специальной военной операции с посттравматическим стрессовым расстройством, сообщила пресс-служба вуза на официальном сайте
.
"В саратовском университете делают новый шаг к решению глобальных задач нашего времени: открыта университетская клиническая больница №4 СГМУ, призванная помогать пациентам бороться с зависимостями и восстанавливать силы. Наркология, психиатрия и психотерапия - особые области медицины. Такие пациенты особенно уязвимы, и чтобы выздороветь, им необходима специальная поддержка. Участникам СВО, возвращающихся с травмами не только физического, но и психического характера, например, таким как, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), необходимо особое внимание и реабилитация", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие серьезные направления медицины, как наркология и психотерапия, объединены на базе одной клиники, чтобы "помочь людям вернуть качество жизни и прийти в себя после тяжелых потрясений".
"Мы совершенствуем и развиваем те виды помощи, которые актуальны на сегодняшний день. Появление уникального лечебно-реабилитационного центра для тех, кто начинает новую жизнь без зависимостей и других проблем с ментальным здоровьем - большой шаг в здоровое будущее страны. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте - важные составляющие устойчивого развития. Необходимы новые доступные виды медицинской помощи разного профиля и комфортное и эффективное лечение алкоголизма, наркомании, психических расстройств. Высокое качество лечения, гарантируемое ведущими специалистами СГМУ, внесет значимый вклад в оздоровление нашего общества", - цитирует слова ректора Андрея Еремина пресс-служба.