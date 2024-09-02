https://ria.ru/20240902/kirgizija-1970033028.html
В Киргизии начали реализацию масштабных проектов с Россией
В Киргизии начали реализацию масштабных проектов с Россией - РИА Новости, 02.09.2024
В Киргизии начали реализацию масштабных проектов с Россией
В Киргизии начата реализация масштабных киргизско-российских проектов, таких как строительство школ и университетов, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:30
2024-09-02T16:30
2024-09-02T16:36
россия
киргизия
акылбек жапаров
борис чернышов (депутат)
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БИШКЕК, 2 сен - РИА Новости. В Киргизии начата реализация масштабных киргизско-российских проектов, таких как строительство школ и университетов, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы кабмина, в понедельник Жапаров встретился с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Борисом Чернышовым и депутатом Государственной Думы Российской Федерации Аленой Аршиновой. "Глава кабинета министров отметил хорошую динамику кыргызско-российских отношений, подчеркнув, что Российская Федерация является надежным и ключевым партнером по вопросам региональной безопасности, торгово-экономического и культурного развития", - говорится в сообщении. Отмечается, что в своей речи Жапаров выразил слова благодарности руководству российской автономной некоммерческой организации содействия развития международного сотрудничества "Евразия" за инициативу предоставить Киргизии 50 школьных автобусов в виде гранта. "В своей Акылбек Жапаров обозначил, что в последние годы в Кыргызстане начата реализации масштабных и исторических проектов между Кыргызстаном и Россией, а именно строительство девяти общеобразовательных учреждений, кампуса Кыргызско-славянского университета, филиала МГУ в городе Каракол, запуск программы "Российский учитель за рубежом", растет квота бюджетных мест в высших учебных заведениях России для студентов", - уточнили в кабмине.
https://ria.ru/20240624/zhaparov-1955044565.html
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россия, киргизия, акылбек жапаров, борис чернышов (депутат)
Россия, Киргизия, Акылбек Жапаров, Борис Чернышов (депутат)
В Киргизии начали реализацию масштабных проектов с Россией
Премьер Жапаров: в Киргизии начата реализация проектов между Россией и Киргизией
БИШКЕК, 2 сен - РИА Новости. В Киргизии начата реализация масштабных киргизско-российских проектов, таких как строительство школ и университетов, заявил премьер республики Акылбек Жапаров.
Как сообщили журналистам в пресс-службе главы кабмина, в понедельник Жапаров встретился с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Борисом Чернышовым и депутатом Государственной Думы Российской Федерации Аленой Аршиновой.
"Глава кабинета министров отметил хорошую динамику кыргызско-российских отношений, подчеркнув, что Российская Федерация является надежным и ключевым партнером по вопросам региональной безопасности, торгово-экономического и культурного развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своей речи Жапаров выразил слова благодарности руководству российской автономной некоммерческой организации содействия развития международного сотрудничества "Евразия" за инициативу предоставить Киргизии 50 школьных автобусов в виде гранта.
"В своей Акылбек Жапаров обозначил, что в последние годы в Кыргызстане начата реализации масштабных и исторических проектов между Кыргызстаном и Россией, а именно строительство девяти общеобразовательных учреждений, кампуса Кыргызско-славянского университета, филиала МГУ в городе Каракол, запуск программы "Российский учитель за рубежом", растет квота бюджетных мест в высших учебных заведениях России для студентов", - уточнили в кабмине.