https://ria.ru/20240902/kiev-1969881956.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:30
2024-09-02T05:30
2024-09-02T07:42
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели"."Сообщают о взрывах в Киеве", — пишет издание в своем Telegram-канале.Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице. Кроме того, по информации издания, взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на одном из предприятий в Шевченковском районе начался пожар. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.Также сообщалось о взрывах в Харькове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240902/krivoy_rog-1969868870.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d1101179c8a066306c2b5608bb1012e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели".
«
"Сообщают о взрывах в Киеве", — пишет издание в своем Telegram-канале.
Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице. Кроме того, по информации издания, взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на одном из предприятий в Шевченковском районе начался пожар. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
Также сообщалось о взрывах в Харькове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.