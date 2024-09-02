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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:30 02.09.2024 (обновлено: 07:42 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kiev-1969881956.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:30
2024-09-02T07:42
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели".&quot;Сообщают о взрывах в Киеве&quot;, — пишет издание в своем Telegram-канале.Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице. Кроме того, по информации издания, взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на одном из предприятий в Шевченковском районе начался пожар. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.Также сообщалось о взрывах в Харькове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240902/krivoy_rog-1969868870.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели".
«

"Сообщают о взрывах в Киеве", — пишет издание в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице. Кроме того, по информации издания, взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на одном из предприятий в Шевченковском районе начался пожар. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
Также сообщалось о взрывах в Харькове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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