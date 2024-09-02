https://ria.ru/20240902/kiev-1969881956.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:30

2024-09-02T05:30

2024-09-02T07:42

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское "Зеркало недели"."Сообщают о взрывах в Киеве", — пишет издание в своем Telegram-канале.Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице. Кроме того, по информации издания, взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на одном из предприятий в Шевченковском районе начался пожар. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.Также сообщалось о взрывах в Харькове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240902/krivoy_rog-1969868870.html

киев

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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины