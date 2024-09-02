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"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии - РИА Новости, 02.09.2024
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00:58 02.09.2024 (обновлено: 11:37 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/khvaldimir-1969870720.html
"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии
"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии - РИА Новости, 02.09.2024
"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии
Тушу кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь Владимира Путина, нашли... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T00:58
2024-09-02T11:37
норвегия
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владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тушу кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь Владимира Путина, нашли в субботу у берегов Норвегии, сообщила норвежская некоммерческая организация по защите животных Marine Mind. Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке сбруи нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции о том, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили "Хвальдимиром" (сочетание норвежского слова "Hval" — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства также призвало граждан избегать контактов "российским китом-шпионом"."С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира. Сегодня утром (в субботу — Прим. Ред.), получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила тушу Хвальдимира ... в воде", — говорится в заявлении организации в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Зоозащитники добавили, что будет проведено вскрытие для установления причины смерти кита.Газета New York Times в связи со случившимся написала со ссылкой на основателя Marine Mind Себастьяна Странда, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. По данным издания, кит обычно оставался в более оживленных водах, по сравнению с другими белухами, что вызвало обеспокоенность у ученых и активистов.Белуха — это вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240827/kaliningrad-1968779844.html
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норвегия, россия, охотское море, владимир путин, в мире
Норвегия, Россия, Охотское море, Владимир Путин, В мире
"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии

Marine Mind: у берегов Норвегии нашли тушу "кита-шпиона" из России Хвальдимира

CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer / Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии около Хаммерфеста
Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии около Хаммерфеста - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer /
Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии около Хаммерфеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тушу кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь Владимира Путина, нашли в субботу у берегов Норвегии, сообщила норвежская некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.
Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке сбруи нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции о том, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили "Хвальдимиром" (сочетание норвежского слова "Hval" — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства также призвало граждан избегать контактов "российским китом-шпионом".
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"С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира. Сегодня утром (в субботу — Прим. Ред.), получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила тушу Хвальдимира ... в воде", — говорится в заявлении организации в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Зоозащитники добавили, что будет проведено вскрытие для установления причины смерти кита.
Газета New York Times в связи со случившимся написала со ссылкой на основателя Marine Mind Себастьяна Странда, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. По данным издания, кит обычно оставался в более оживленных водах, по сравнению с другими белухами, что вызвало обеспокоенность у ученых и активистов.
Белуха — это вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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