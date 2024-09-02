https://ria.ru/20240902/khvaldimir-1969870720.html

"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии

"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии - РИА Новости, 02.09.2024

"Российского кита-шпиона" нашли мертвым у берегов Норвегии

Тушу кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь Владимира Путина, нашли... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T00:58

2024-09-02T00:58

2024-09-02T11:37

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россия

охотское море

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тушу кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь Владимира Путина, нашли в субботу у берегов Норвегии, сообщила норвежская некоммерческая организация по защите животных Marine Mind. Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке сбруи нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции о том, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили "Хвальдимиром" (сочетание норвежского слова "Hval" — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства также призвало граждан избегать контактов "российским китом-шпионом"."С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира. Сегодня утром (в субботу — Прим. Ред.), получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила тушу Хвальдимира ... в воде", — говорится в заявлении организации в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Зоозащитники добавили, что будет проведено вскрытие для установления причины смерти кита.Газета New York Times в связи со случившимся написала со ссылкой на основателя Marine Mind Себастьяна Странда, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. По данным издания, кит обычно оставался в более оживленных водах, по сравнению с другими белухами, что вызвало обеспокоенность у ученых и активистов.Белуха — это вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240827/kaliningrad-1968779844.html

https://ria.ru/20240822/patrushev-1967531744.html

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норвегия, россия, охотское море, владимир путин, в мире