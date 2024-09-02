https://ria.ru/20240902/khruschev-1969878853.html

Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин

Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин

Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:47

2024-09-02T04:47

2024-09-02T07:13

украина

рсфср

россия

никита хрущев

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931773557_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_b52d7dd2b33354cfbc82b2252b477213.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". В нем российский лидер заявил, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу. "В 1954 году Н.С.Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР", - отметил Путин.Как пояснил глава государства, создание Украины стартовало сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без определенных границ.Во времена СССР границы союзных республик чертились произвольно, исходя из "пролетарской необходимости", отметил Путин. Именно так Украине достался Донбасс с преимущественно русским населением, указал глава государства.Перед Великой Отечественной войны и после нее благодаря Иосифу Сталину в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории, добавил Путин.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877460.html

https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html

украина

рсфср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, рсфср, россия, никита хрущев, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили)