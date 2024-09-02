https://ria.ru/20240902/khruschev-1969878853.html
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин
Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:47
2024-09-02T04:47
2024-09-02T07:13
украина
рсфср
россия
никита хрущев
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931773557_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_b52d7dd2b33354cfbc82b2252b477213.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". В нем российский лидер заявил, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу. "В 1954 году Н.С.Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР", - отметил Путин.Как пояснил глава государства, создание Украины стартовало сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без определенных границ.Во времена СССР границы союзных республик чертились произвольно, исходя из "пролетарской необходимости", отметил Путин. Именно так Украине достался Донбасс с преимущественно русским населением, указал глава государства.Перед Великой Отечественной войны и после нее благодаря Иосифу Сталину в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории, добавил Путин.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877460.html
https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html
украина
рсфср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931773557_0:0:2527:1896_1920x0_80_0_0_095dd4ae8fdc2491b781efe501acb492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, рсфср, россия, никита хрущев, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили)
Украина, РСФСР, Россия, Никита Хрущев, Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин
Путин: Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР