Рейтинг@Mail.ru
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 02.09.2024 (обновлено: 07:13 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/khruschev-1969878853.html
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин
Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:47
2024-09-02T07:13
украина
рсфср
россия
никита хрущев
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931773557_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_b52d7dd2b33354cfbc82b2252b477213.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". В нем российский лидер заявил, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу. "В 1954 году Н.С.Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР", - отметил Путин.Как пояснил глава государства, создание Украины стартовало сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без определенных границ.Во времена СССР границы союзных республик чертились произвольно, исходя из "пролетарской необходимости", отметил Путин. Именно так Украине достался Донбасс с преимущественно русским населением, указал глава государства.Перед Великой Отечественной войны и после нее благодаря Иосифу Сталину в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории, добавил Путин.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877460.html
https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html
украина
рсфср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931773557_0:0:2527:1896_1920x0_80_0_0_095dd4ae8fdc2491b781efe501acb492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, рсфср, россия, никита хрущев, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили)
Украина, РСФСР, Россия, Никита Хрущев, Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин

Путин: Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев
Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин.
В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". В нем российский лидер заявил, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу.
Государственные флаг и герб СССР - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин отметил негативную роль политики СССР в нынешней ситуации на Украине
04:12
"В 1954 году Н.С.Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР", - отметил Путин.
Как пояснил глава государства, создание Украины стартовало сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без определенных границ.
Во времена СССР границы союзных республик чертились произвольно, исходя из "пролетарской необходимости", отметил Путин. Именно так Украине достался Донбасс с преимущественно русским населением, указал глава государства.
Перед Великой Отечественной войны и после нее благодаря Иосифу Сталину в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории, добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин охарактеризовал официальную идеологию на Украине
04:40
 
УкраинаРСФСРРоссияНикита ХрущевВладимир ПутинИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала