https://ria.ru/20240902/khimki-1970065296.html
Гимназию №23 открыли в Химках в после капитального ремонта
Гимназию №23 открыли в Химках в после капитального ремонта - РИА Новости, 02.09.2024
Гимназию №23 открыли в Химках в после капитального ремонта
В городском округе Химки после капитального ремонта открыли гимназию №23, новый учебный год в обновленных классах встретили 150 школьников, сообщает... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:05
2024-09-02T18:05
2024-09-02T18:05
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
сходня
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В городском округе Химки после капитального ремонта открыли гимназию №23, новый учебный год в обновленных классах встретили 150 школьников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Площадь образовательного учреждения — более 1,5 тысячи квадратных метров. Ремонт коснулся всей территории гимназии. За девять месяцев в корпусе восстановили кровлю и фасад. Все внутренние помещения школы приобрели новый облик: выполнили отделочные работы в коридорах и кабинетах, установили новые окна и двери, а также заменили все инженерные системы. Для удобства учеников школу снабдили современной техникой и мебелью. Кроме того, благоустроили территорию, прилегающую к учебному корпусу. Вокруг здания обустроили пешеходные дорожки, высадили газон и установили новый забор. "Капитальный ремонт в гимназии №23 в Сходне - один из этапов развития образовательного кластера в Химках. Здание не только полностью обновлено. Для ребят здесь организовано обучение сразу по нескольким направлениям что также важно", – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводят в пресс-службе. Также в образовательном учреждении ввели профильные классы. Теперь дети могут выбрать наиболее интересующее направление: гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное или инженерное. В планах открытие кадетского отделения. "В этом году по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина проводится масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений. Открытие современных школ создает условия правильного и успешного развития подрастающего поколения. Уверен, эта гимназия воспитает множество достойных людей. Верю, что возможности, которые предоставит учебное заведение даст старт новым победам, достижениям ребят и педагогов", – поздравил учеников председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, слова которого привели в пресс-службе. В горокруге обновляют еще четыре объекта образования: детский сад "Радуга" в Новых Химках, дошкольное отделение лицея №7 и воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы, а также дошкольное отделение в Новогорске.
https://ria.ru/20240902/khimki-1970061883.html
https://ria.ru/20240902/khimki-1970057754.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Сходня
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В городском округе Химки после капитального ремонта открыли гимназию №23, новый учебный год в обновленных классах встретили 150 школьников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадь образовательного учреждения — более 1,5 тысячи квадратных метров. Ремонт коснулся всей территории гимназии. За девять месяцев в корпусе восстановили кровлю и фасад. Все внутренние помещения школы приобрели новый облик: выполнили отделочные работы в коридорах и кабинетах, установили новые окна и двери, а также заменили все инженерные системы. Для удобства учеников школу снабдили современной техникой и мебелью. Кроме того, благоустроили территорию, прилегающую к учебному корпусу. Вокруг здания обустроили пешеходные дорожки, высадили газон и установили новый забор.
"Капитальный ремонт в гимназии №23 в Сходне
- один из этапов развития образовательного кластера в Химках. Здание не только полностью обновлено. Для ребят здесь организовано обучение сразу по нескольким направлениям что также важно", – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин
, его слова приводят в пресс-службе.
Также в образовательном учреждении ввели профильные классы. Теперь дети могут выбрать наиболее интересующее направление: гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное или инженерное. В планах открытие кадетского отделения.
"В этом году по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина проводится масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений. Открытие современных школ создает условия правильного и успешного развития подрастающего поколения. Уверен, эта гимназия воспитает множество достойных людей. Верю, что возможности, которые предоставит учебное заведение даст старт новым победам, достижениям ребят и педагогов", – поздравил учеников председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, слова которого привели в пресс-службе.
В горокруге обновляют еще четыре объекта образования: детский сад "Радуга" в Новых Химках, дошкольное отделение лицея №7 и воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы, а также дошкольное отделение в Новогорске.