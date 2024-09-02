https://ria.ru/20240902/khimki-1970061883.html

Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний

Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024

Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил учеников и педагогов школы "Флагман" с Днем знаний, в этом году учреждение отмечает 10 лет со дня... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:01

2024-09-02T18:01

2024-09-02T18:01

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

день знаний в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил учеников и педагогов школы "Флагман" с Днем знаний, в этом году учреждение отмечает 10 лет со дня открытия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным. Эту работу ведем при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева: строим новые школы и детские сады, оснащаем классы современным оборудованием", — цитирует пресс-служба Волошина. В школе обучается почти 900 ребят. Для старшеклассников есть два профильных направления — инженерное и гуманитарное. В этом учебном году школа впервые выпустит ребят, которые учились в этих стенах с 1 по 11 классы. К поздравлениям ребят присоединился также директор школы, депутат Совета депутатов городского округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин. В первый учебный день для ребят во всех школах Химок провели урок "Разговоры о важном". Основная тема — патриотизм, сохранение вековых традиций и любовь к Отечеству.

https://ria.ru/20240902/khimki-1970057754.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), день знаний в россии