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Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024
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18:01 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/khimki-1970061883.html
Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний
Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024
Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил учеников и педагогов школы "Флагман" с Днем знаний, в этом году учреждение отмечает 10 лет со дня... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:01
2024-09-02T18:01
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
день знаний в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил учеников и педагогов школы "Флагман" с Днем знаний, в этом году учреждение отмечает 10 лет со дня открытия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным. Эту работу ведем при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева: строим новые школы и детские сады, оснащаем классы современным оборудованием", — цитирует пресс-служба Волошина. В школе обучается почти 900 ребят. Для старшеклассников есть два профильных направления — инженерное и гуманитарное. В этом учебном году школа впервые выпустит ребят, которые учились в этих стенах с 1 по 11 классы. К поздравлениям ребят присоединился также директор школы, депутат Совета депутатов городского округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин. В первый учебный день для ребят во всех школах Химок провели урок "Разговоры о важном". Основная тема — патриотизм, сохранение вековых традиций и любовь к Отечеству.
https://ria.ru/20240902/khimki-1970057754.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), день знаний в россии
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), День знаний в России

Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил школьников с Днем знаний
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил учеников и педагогов школы "Флагман" с Днем знаний, в этом году учреждение отмечает 10 лет со дня открытия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным. Эту работу ведем при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева: строим новые школы и детские сады, оснащаем классы современным оборудованием", — цитирует пресс-служба Волошина.
В школе обучается почти 900 ребят. Для старшеклассников есть два профильных направления — инженерное и гуманитарное. В этом учебном году школа впервые выпустит ребят, которые учились в этих стенах с 1 по 11 классы.
К поздравлениям ребят присоединился также директор школы, депутат Совета депутатов городского округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.
В первый учебный день для ребят во всех школах Химок провели урок "Разговоры о важном". Основная тема — патриотизм, сохранение вековых традиций и любовь к Отечеству.
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Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)День знаний в России
 
 
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