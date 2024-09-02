https://ria.ru/20240902/kharkov-1969872003.html
СМИ сообщили о взрыве в Харькове
СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.09.2024
СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T01:09
2024-09-02T01:09
2024-09-02T01:09
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрыве в Харькове ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240902/krivoy_rog-1969868870.html
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харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы