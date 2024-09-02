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В Казахстане пройдут учения ОДКБ по ликвидации последствий землетрясения
В Казахстане пройдут учения ОДКБ по ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 02.09.2024
В Казахстане пройдут учения ОДКБ по ликвидации последствий землетрясения
Спасатели стран-участниц ОДКБ 4-5 сентября проведут учения по ликвидации последствий землетрясения на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:01
2024-09-02T15:01
2024-09-02T15:01
в мире
алма-атинская область
казахстан
одкб
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели стран-участниц ОДКБ 4-5 сентября проведут учения по ликвидации последствий землетрясения на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" в Алма-Атинской области, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Казахстана. "Четвертого-пятого сентября 2024 года на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" МЧС Казахстана, расположенном в урочище "Тамгалы Тас" Алма-Атинской области будут проводиться специальные учения со спасательными подразделениями государств-членов ОДКБ "Скала-2024" на тему: "Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сообщается, что учения направлены на повышение эффективности взаимодействия спасательных подразделений государств-членов ОДКБ в условиях чрезвычайных ситуаций. По информации казахстанского МЧС, практическая часть учений включает выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ на учебных площадках, демонстрацию пожарно-спасательной техники и оборудования, а также заседание координационного совета по ЧС представителей ОДКБ.
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в мире, алма-атинская область, казахстан, одкб, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Алма-Атинская область, Казахстан, ОДКБ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казахстане пройдут учения ОДКБ по ликвидации последствий землетрясения
Спасатели стран ОДКБ проведут учения по ликвидации последствий землетрясения
АЛМА-АТА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели стран-участниц ОДКБ 4-5 сентября проведут учения по ликвидации последствий землетрясения на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" в Алма-Атинской области, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Казахстана.
"Четвертого-пятого сентября 2024 года на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" МЧС Казахстана, расположенном в урочище "Тамгалы Тас" Алма-Атинской области будут проводиться специальные учения со спасательными подразделениями государств-членов ОДКБ "Скала-2024" на тему: "Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сообщается, что учения направлены на повышение эффективности взаимодействия спасательных подразделений государств-членов ОДКБ в условиях чрезвычайных ситуаций.
По информации казахстанского МЧС, практическая часть учений включает выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ на учебных площадках, демонстрацию пожарно-спасательной техники и оборудования, а также заседание координационного совета по ЧС представителей ОДКБ.