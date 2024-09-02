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При пожаре в Калининграде спасли четыре человека - РИА Новости, 02.09.2024
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12:44 02.09.2024 (обновлено: 12:46 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kaliningrad-1969961783.html
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека - РИА Новости, 02.09.2024
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека
На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:44
2024-09-02T12:46
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов". "Пожарными спасены четыре человека, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что более 50 человек и 18 единиц техники работают на месте пожара.
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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека

При пожаре в Калининграде спасли четыре человека, двое из них - дети

© РИА Новости / Анна ХинкусПожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда
Пожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Анна Хинкус
Пожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов".
"Пожарными спасены четыре человека, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что более 50 человек и 18 единиц техники работают на месте пожара.
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