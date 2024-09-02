https://ria.ru/20240902/kaliningrad-1969961783.html
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека - РИА Новости, 02.09.2024
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека
На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:44
2024-09-02T12:44
2024-09-02T12:46
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969954696_0:301:722:707_1920x0_80_0_0_afb1cfe453dac9547f1a9968f164ba91.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов". "Пожарными спасены четыре человека, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что более 50 человек и 18 единиц техники работают на месте пожара.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969893921.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969954696_0:234:722:775_1920x0_80_0_0_faa603470f7f6be77db5d65f5914150e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека
При пожаре в Калининграде спасли четыре человека, двое из них - дети
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов".
"Пожарными спасены четыре человека, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что более 50 человек и 18 единиц техники работают на месте пожара.