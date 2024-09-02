https://ria.ru/20240902/kaliningrad-1969961783.html

При пожаре в Калининграде спасли четыре человека

При пожаре в Калининграде спасли четыре человека - РИА Новости, 02.09.2024

При пожаре в Калининграде спасли четыре человека

На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:44

2024-09-02T12:44

2024-09-02T12:46

происшествия

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них - дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов". "Пожарными спасены четыре человека, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что более 50 человек и 18 единиц техники работают на месте пожара.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969893921.html

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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)