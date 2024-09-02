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Кабмин одобрил соглашение с Белоруссией по интеллектуальной собственности - РИА Новости, 02.09.2024
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21:08 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/kabmin-1970097240.html
Кабмин одобрил соглашение с Белоруссией по интеллектуальной собственности
Кабмин одобрил соглашение с Белоруссией по интеллектуальной собственности - РИА Новости, 02.09.2024
Кабмин одобрил соглашение с Белоруссией по интеллектуальной собственности
Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Белоруссией в сфере интеллектуальной собственности, следует из распоряжения кабмина. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:08
2024-09-02T21:08
россия
белоруссия
михаил мишустин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Белоруссией в сфере интеллектуальной собственности, следует из распоряжения кабмина. Документ, подписанный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИДом России, Роспатентом, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Генеральной прокуратурой РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности", - говорится в распоряжении. Как указано в документе, Роспатент должен провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ. Согласно проекту соглашения, цель этого документа - определить механизмы и направления сотрудничества РФ и Белоруссии в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Речь идет в том числе об объектах авторского права, изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках, сортах растений и породах животных, географических указаниях. Такое сотрудничество, как следует из проекта соглашения, должно быть направлено на гармонизацию национального законодательства двух стран в сфере интеллектуальной собственности и обеспечение надлежащего уровня защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Соглашение предполагает обмен информацией и опытом в области охраны и защиты авторского права, в том числе по вопросам противодействия нарушениям в этой сфере в интернете. Документом предусмотрено сотрудничество правоохранительных органов РФ и Белоруссии по выявлению, пресечению и расследованию правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, а также сотрудничество таможенных органов в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и ведения национальных таможенных реестров таких объектов. Кроме того, стороны намерены сотрудничать в вопросах внедрения современных информационных технологий в сферу интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав в цифровой среде.
https://ria.ru/20240902/dogovor-1970070892.html
https://ria.ru/20240822/mishustin-1967726568.html
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россия, белоруссия, михаил мишустин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Кабмин одобрил соглашение с Белоруссией по интеллектуальной собственности

Кабмин одобрил проект соглашения с Белоруссией по интеллектуальной собственности

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Белоруссией в сфере интеллектуальной собственности, следует из распоряжения кабмина.
Документ, подписанный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИДом России, Роспатентом, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Генеральной прокуратурой РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности", - говорится в распоряжении.
Как указано в документе, Роспатент должен провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.
Согласно проекту соглашения, цель этого документа - определить механизмы и направления сотрудничества РФ и Белоруссии в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Речь идет в том числе об объектах авторского права, изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках, сортах растений и породах животных, географических указаниях.
Такое сотрудничество, как следует из проекта соглашения, должно быть направлено на гармонизацию национального законодательства двух стран в сфере интеллектуальной собственности и обеспечение надлежащего уровня защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Соглашение предполагает обмен информацией и опытом в области охраны и защиты авторского права, в том числе по вопросам противодействия нарушениям в этой сфере в интернете.
Документом предусмотрено сотрудничество правоохранительных органов РФ и Белоруссии по выявлению, пресечению и расследованию правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, а также сотрудничество таможенных органов в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и ведения национальных таможенных реестров таких объектов.
Кроме того, стороны намерены сотрудничать в вопросах внедрения современных информационных технологий в сферу интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав в цифровой среде.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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РоссияБелоруссияМихаил МишустинФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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