https://ria.ru/20240902/hezbolla-1970092105.html

"Хезболла" заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ

"Хезболла" заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.09.2024

"Хезболла" заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали 9 позиций армии Израиля с утра понедельника, сообщает пресс-служба движения в заявлении для СМИ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:33

2024-09-02T20:33

2024-09-02T20:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали 9 позиций армии Израиля с утра понедельника, сообщает пресс-служба движения в заявлении для СМИ. "Бойцы исламского сопротивления открыли артиллерийский огонь по позиции Блида", - сообщается в одном из заявлений. Согласно данным пресс-службы, в течении дня ракетному обстрелу подверглись опорные пункты израильской армии в поселениях Манара, Зебдин в оккупированных фермах Шебаа и на высотах Кафер Шуба. Кроме того, бойцы "Хезболлах" нанесли ракетные удары по зданиям в ряде приграничных поселений, которые использовались израильскими военными. При этом, по информации пресс-службы движения, израильская армия нанесла удары по нескольким поселениям в южном Ливане - в том числе в результате удара беспилотника по машине в городе Накура в понедельник утром погибли два человека. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240902/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240830/izrail-1969506564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году