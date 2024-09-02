https://ria.ru/20240902/hezbolla-1970092105.html
"Хезболла" заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.09.2024
"Хезболла" заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали 9 позиций армии Израиля с утра понедельника, сообщает пресс-служба движения в заявлении для СМИ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:33
2024-09-02T20:33
2024-09-02T20:33
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ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали 9 позиций армии Израиля с утра понедельника, сообщает пресс-служба движения в заявлении для СМИ. "Бойцы исламского сопротивления открыли артиллерийский огонь по позиции Блида", - сообщается в одном из заявлений. Согласно данным пресс-службы, в течении дня ракетному обстрелу подверглись опорные пункты израильской армии в поселениях Манара, Зебдин в оккупированных фермах Шебаа и на высотах Кафер Шуба. Кроме того, бойцы "Хезболлах" нанесли ракетные удары по зданиям в ряде приграничных поселений, которые использовались израильскими военными. При этом, по информации пресс-службы движения, израильская армия нанесла удары по нескольким поселениям в южном Ливане - в том числе в результате удара беспилотника по машине в городе Накура в понедельник утром погибли два человека. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240902/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240830/izrail-1969506564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ
Бойцы движения "Хезболла" 2 сентября атаковали девять позиций армии Израиля
БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали 9 позиций армии Израиля с утра понедельника, сообщает пресс-служба движения в заявлении для СМИ.
"Бойцы исламского сопротивления открыли артиллерийский огонь по позиции Блида", - сообщается в одном из заявлений.
Согласно данным пресс-службы, в течении дня ракетному обстрелу подверглись опорные пункты израильской армии в поселениях Манара, Зебдин в оккупированных фермах Шебаа и на высотах Кафер Шуба.
Кроме того, бойцы "Хезболлах" нанесли ракетные удары по зданиям в ряде приграничных поселений, которые использовались израильскими военными.
При этом, по информации пресс-службы движения, израильская армия нанесла удары по нескольким поселениям в южном Ливане
- в том числе в результате удара беспилотника по машине в городе Накура в понедельник утром погибли два человека.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.