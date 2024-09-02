https://ria.ru/20240902/herson-1969979137.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:01

2024-09-02T14:01

2024-09-02T14:01

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

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