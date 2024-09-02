ХАМАС предостерегло ЦАХАЛ от попыток освобождения заложников военным путем
ХАМАС: охрана заложников получила новые инструкции на случай приближения ЦАХАЛ
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 2 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предостерегает Израиль от попыток освобождения заложников в секторе Газа военным путем, следует из заявления представителя военного крыла ХАМАС - бригад "Аль-Кассам" Абу Убейды.
В заявлении отмечается, что бойцам ХАМАС, которым поручено охранять заложников, были даны новые инструкции обращения с ними в случае приближения израильских военных.
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"Настойчивость (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в освобождении пленных путем военного давления вместо заключения сделки будет означать, что они вернутся к своим семьям в гробах. Их семьи должны выбрать, живыми они вернутся или мертвыми", - заявил представитель военного крыла ХАМАС.
Абу Убейда подчеркнул, что Нетаньяху и израильская армия несут полную ответственность за гибель пленных.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
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