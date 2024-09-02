https://ria.ru/20240902/hamas-1970100574.html

ХАМАС предостерегло ЦАХАЛ от попыток освобождения заложников военным путем

ХАМАС предостерегло ЦАХАЛ от попыток освобождения заложников военным путем - РИА Новости, 02.09.2024

ХАМАС предостерегло ЦАХАЛ от попыток освобождения заложников военным путем

Палестинское движение ХАМАС предостерегает Израиль от попыток освобождения заложников в секторе Газа военным путем, следует из заявления представителя военного... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:51

2024-09-02T21:51

2024-09-02T21:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 2 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предостерегает Израиль от попыток освобождения заложников в секторе Газа военным путем, следует из заявления представителя военного крыла ХАМАС - бригад "Аль-Кассам" Абу Убейды. В заявлении отмечается, что бойцам ХАМАС, которым поручено охранять заложников, были даны новые инструкции обращения с ними в случае приближения израильских военных. "Настойчивость (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в освобождении пленных путем военного давления вместо заключения сделки будет означать, что они вернутся к своим семьям в гробах. Их семьи должны выбрать, живыми они вернутся или мертвыми", - заявил представитель военного крыла ХАМАС. Абу Убейда подчеркнул, что Нетаньяху и израильская армия несут полную ответственность за гибель пленных. В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.

https://ria.ru/20240902/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году