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ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 02.09.2024
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14:01 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/hamas-1969971166.html
ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля
ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 02.09.2024
ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское движение ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:01
2024-09-02T14:01
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское движение ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела обнаружили в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России, 32-летний Александр Лобанов, и один гражданин США, 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. "Израиль даст ответ на это чудовищное преступление с полной силой. ХАМАС несет ответственность и заплатит за это сполна", - написал министр в соцсети Х. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, исраэль кац, александр лобанов, хамас, баскетбольный клуб армия (тбилиси), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Исраэль Кац, Александр Лобанов, ХАМАС, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля

Глава МИД Израиля Кац: ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское движение ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела обнаружили в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России, 32-летний Александр Лобанов, и один гражданин США, 23-летний Гирш Гольдберг-Полин.
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"Израиль даст ответ на это чудовищное преступление с полной силой. ХАМАС несет ответственность и заплатит за это сполна", - написал министр в соцсети Х.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияИсраэль КацАлександр ЛобановХАМАСБаскетбольный клуб армия (Тбилиси)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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