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ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля

ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 02.09.2024

ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников, заявил МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское движение ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:01

2024-09-02T14:01

2024-09-02T14:01

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское движение ХАМАС ответит за гибель шестерых заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела обнаружили в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России, 32-летний Александр Лобанов, и один гражданин США, 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. "Израиль даст ответ на это чудовищное преступление с полной силой. ХАМАС несет ответственность и заплатит за это сполна", - написал министр в соцсети Х. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html

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