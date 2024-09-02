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В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией - РИА Новости, 02.09.2024
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08:59 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/gretsija-1969896140.html
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией - РИА Новости, 02.09.2024
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией
Греция в прошлом году в 4 раза увеличила закупки российского газа, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:59
2024-09-02T08:59
экономика
россия
греция
москва
дмитрий биричевский
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Греция в прошлом году в 4 раза увеличила закупки российского газа, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Хотя в одной лишь Греции уровень закупок российского газа за 2023 год увеличился более чем в четыре раза. Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо", - сказал он в интервью агентству. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240902/gaz-1969890679.html
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экономика, россия, греция, москва, дмитрий биричевский, владимир путин
Экономика, Россия, Греция, Москва, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией

МИД: Греция в 2023 году в четыре раза увеличила закупки российского газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Греция в прошлом году в 4 раза увеличила закупки российского газа, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Хотя в одной лишь Греции уровень закупок российского газа за 2023 год увеличился более чем в четыре раза. Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо", - сказал он в интервью агентству.
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В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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