В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией
МИД: Греция в 2023 году в четыре раза увеличила закупки российского газа
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Греция в прошлом году в 4 раза увеличила закупки российского газа, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Хотя в одной лишь Греции уровень закупок российского газа за 2023 год увеличился более чем в четыре раза. Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо", - сказал он в интервью агентству.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.