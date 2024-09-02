https://ria.ru/20240902/gretsija-1969896140.html

В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией

В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией

Греция в прошлом году в 4 раза увеличила закупки российского газа, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:59

2024-09-02T08:59

2024-09-02T08:59

экономика

россия

греция

москва

дмитрий биричевский

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Греция в прошлом году в 4 раза увеличила закупки российского газа, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Хотя в одной лишь Греции уровень закупок российского газа за 2023 год увеличился более чем в четыре раза. Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо", - сказал он в интервью агентству. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240902/gaz-1969890679.html

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940701767.html

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греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, греция, москва, дмитрий биричевский, владимир путин