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В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией - РИА Новости, 02.09.2024
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17:52 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/gosduma-1970061253.html
В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией
В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией - РИА Новости, 02.09.2024
В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией
Признать период нахождения Крыма в составе Украины оккупацией предложил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:52
2024-09-02T17:52
украина
россия
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Признать период нахождения Крыма в составе Украины оккупацией предложил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором заявил, что советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. "Крым преступным путем передали из состава РСФСР. Тогда была заложена бомба замедленного действия. После распада СССР украинский режим устроил над крымчанами настоящий террор, лишив республику полномочий, а крымчан подвергнул насильственной украинизации. Период нахождения Крыма под контролем Украины стоит расценивать и признать как оккупацию", - сказал Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина
россия
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украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым
Украина, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым
В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией

Депутат Шеремет: Крым входил в состав Украины после передачи преступным путем

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Признать период нахождения Крыма в составе Украины оккупацией предложил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором заявил, что советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР.
"Крым преступным путем передали из состава РСФСР. Тогда была заложена бомба замедленного действия. После распада СССР украинский режим устроил над крымчанами настоящий террор, лишив республику полномочий, а крымчан подвергнул насильственной украинизации. Период нахождения Крыма под контролем Украины стоит расценивать и признать как оккупацию", - сказал Шеремет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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