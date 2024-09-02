https://ria.ru/20240902/gosduma-1970061253.html

В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией

В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией - РИА Новости, 02.09.2024

В Госдуме предложили признать нахождение Крыма в составе Украины оккупацией

Признать период нахождения Крыма в составе Украины оккупацией предложил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:52

2024-09-02T17:52

2024-09-02T17:52

украина

россия

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Признать период нахождения Крыма в составе Украины оккупацией предложил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором заявил, что советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. "Крым преступным путем передали из состава РСФСР. Тогда была заложена бомба замедленного действия. После распада СССР украинский режим устроил над крымчанами настоящий террор, лишив республику полномочий, а крымчан подвергнул насильственной украинизации. Период нахождения Крыма под контролем Украины стоит расценивать и признать как оккупацию", - сказал Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240829/krym-1969181816.html

украина

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республика крым

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украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым