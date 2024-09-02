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В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
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16:54 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/gosduma-1970041946.html
В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС
В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС
Движение Турции к вступлению в БРИКС будет означать разворот от западной экономической модели, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:54
2024-09-02T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Движение Турции к вступлению в БРИКС будет означать разворот от западной экономической модели, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Путь Турции к БРИКС – это выбор в сторону экономических выгод и преференций, а не туманных обещаний Евросоюза и США. Это четкий разворот от экономической модели Запада", - сказал Белик. По словам депутата, присоединение Турции к БРИКС стало бы примером рационального подхода к внешнеполитическому вектору и интересам экономики страны. "Это то, чего сегодня так не хватает политикам западного мира", - отметил Белик.
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цены на нефть, турция, сша, дмитрий белик, брикс, госдума рф
Цены на нефть, Турция, США, Дмитрий Белик, БРИКС, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС

Депутат Белик назвал присоединение Турции к БРИКС разворотом от западной модели

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Движение Турции к вступлению в БРИКС будет означать разворот от западной экономической модели, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
"Путь Турции к БРИКС – это выбор в сторону экономических выгод и преференций, а не туманных обещаний Евросоюза и США. Это четкий разворот от экономической модели Запада", - сказал Белик.
По словам депутата, присоединение Турции к БРИКС стало бы примером рационального подхода к внешнеполитическому вектору и интересам экономики страны.
"Это то, чего сегодня так не хватает политикам западного мира", - отметил Белик.
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