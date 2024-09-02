https://ria.ru/20240902/gosduma-1970041946.html

В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС

В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024

В Госдуме прокомментировали заявку Турции на вступление в БРИКС

Движение Турции к вступлению в БРИКС будет означать разворот от западной экономической модели, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:54

2024-09-02T16:54

2024-09-02T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Движение Турции к вступлению в БРИКС будет означать разворот от западной экономической модели, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Путь Турции к БРИКС – это выбор в сторону экономических выгод и преференций, а не туманных обещаний Евросоюза и США. Это четкий разворот от экономической модели Запада", - сказал Белик. По словам депутата, присоединение Турции к БРИКС стало бы примером рационального подхода к внешнеполитическому вектору и интересам экономики страны. "Это то, чего сегодня так не хватает политикам западного мира", - отметил Белик.

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