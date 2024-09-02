https://ria.ru/20240902/gorlovka-1969984962.html

В Горловке более 25 тысяч абонентов остались без света

В Горловке более 25 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 02.09.2024

В Горловке более 25 тысяч абонентов остались без света

Свыше 25 тысяч абонентов остались без электричества в Горловке в результате обстрела украинскими войсками центра города в понедельник, сообщило... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:23

2024-09-02T14:23

2024-09-02T14:23

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Свыше 25 тысяч абонентов остались без электричества в Горловке в результате обстрела украинскими войсками центра города в понедельник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): обстрел в 12:15; повреждена линия 110 кВ, обесточено 130 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 25350 абонентов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, по Центрально–Городскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240901/snaryady-1969855756.html

https://ria.ru/20240831/gorlovka-1969691962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, горловка, россия, сергей лавров, нато, стирол