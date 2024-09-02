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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.09.2024
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10:57 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/gorlovka-1969915731.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:57
2024-09-02T10:57
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 02:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 9.45 было выпущено еще три снаряда по Никитовскому району этого города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240831/obstrel-1969711327.html
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горловка
украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 02:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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В 9.45 было выпущено еще три снаряда по Никитовскому району этого города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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