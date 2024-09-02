Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 02:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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В 9.45 было выпущено еще три снаряда по Никитовскому району этого города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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