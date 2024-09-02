https://ria.ru/20240902/gorlovka-1969915731.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.09.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:57

2024-09-02T10:57

2024-09-02T10:57

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 02:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 9.45 было выпущено еще три снаряда по Никитовскому району этого города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240831/obstrel-1969711327.html

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969606335.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато