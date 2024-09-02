В США нашли гимн Украины в базе данных избирателей
Politico: в Нью-Гемпшире нашли украинский гимн в коде базы данных избирателей
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Нью-Гемпшире нашли украинский национальный гимн, записанный в код базы данных избирателей, пишет Politico.
Как сообщает издание, во время работ по замене устаревшей базы данных избирателей перед предстоящими президентскими выборами были обнаружены проблемы с программным обеспечением. По словам источника, хакеры могли воспользоваться имеющимися неполадками, чтобы тайно отредактировать списки избирателей штата или использовать их и наличие украинского гимна для разжигания предвыборных интриг.
В статье отмечается, что случай в Нью-Гемпшире демонстрирует более широкую уязвимость избирательной системы США из-за недостаточного надзора за поставщиками программного обеспечения. Во многих штатах отсутствует единая или строгая система проверки того, что входит в программное обеспечение, используемое в день выборов, и является ли оно безопасным, резюмирует автор.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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