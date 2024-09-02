https://ria.ru/20240902/gimn-1969966459.html

В США нашли гимн Украины в базе данных избирателей

В США нашли гимн Украины в базе данных избирателей - РИА Новости, 02.09.2024

В США нашли гимн Украины в базе данных избирателей

В Нью-Гемпшире нашли украинский национальный гимн, записанный в код базы данных избирателей, пишет Politico. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:02

2024-09-02T13:02

2024-09-02T13:29

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Нью-Гемпшире нашли украинский национальный гимн, записанный в код базы данных избирателей, пишет Politico.Как сообщает издание, во время работ по замене устаревшей базы данных избирателей перед предстоящими президентскими выборами были обнаружены проблемы с программным обеспечением. По словам источника, хакеры могли воспользоваться имеющимися неполадками, чтобы тайно отредактировать списки избирателей штата или использовать их и наличие украинского гимна для разжигания предвыборных интриг.В статье отмечается, что случай в Нью-Гемпшире демонстрирует более широкую уязвимость избирательной системы США из-за недостаточного надзора за поставщиками программного обеспечения. Во многих штатах отсутствует единая или строгая система проверки того, что входит в программное обеспечение, используемое в день выборов, и является ли оно безопасным, резюмирует автор.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

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