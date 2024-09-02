https://ria.ru/20240902/germaniya-1970056228.html

Немцы не хотят втягивания Германии в войну в Европе, заявила Вагенкнехт

Немцы не хотят втягивания Германии в войну в Европе, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 02.09.2024

Немцы не хотят втягивания Германии в войну в Европе, заявила Вагенкнехт

Выборы в двух немецких регионах - Саксонии и Тюрингии - продемонстрировали желание немцев не допустить втягивания страны в большую войну в Европе, заявила в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:35

2024-09-02T17:35

2024-09-02T17:35

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олаф шольц

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выборы в двух немецких регионах - Саксонии и Тюрингии - продемонстрировали желание немцев не допустить втягивания страны в большую войну в Европе, заявила в понедельник глава недавно образованной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, выступающая против поставок оружия Киеву, на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Welt. ССВ заняла третье место по итогам выборов в обеих землях: в Саксонии партия набрала 15 мандатов из 120, а в Тюрингии - 15 из 88. С момента образования партии в начале этого года Сара Вагенкнехт неоднократно призывала к прекращению поставок оружия Украине и выступала за дипломатическое урегулирование конфликта. По её мнению, поставки оружия на Украину и предстоящее размещение американских ракет в ФРГ могут привести в конечном счёте к прямому столкновению НАТО с РФ. "Большой темой этой предвыборной кампании стал вопрос войны и мира. Люди ожидают, что в этом вопросе земельные правительства будут представлять их позицию, их голос большинства... Половина людей в Германии боятся втягивания страны в большую войну, на востоке таковых и вовсе большинство. А две трети на востоке, согласно опросу Forsa, отвергают планы по размещению американских ракет", - сказала Вагенкнехт. По её словам, правительства земель не могут принимать внешнеполитические решения, но могут набирать свой вес в политике и озвучивать точку зрения своих избирателей. Вагенкнехт добавила, что результаты выборов отображают неудовлетворение политикой правящей коалиции в целом. Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца руководит страной не в интересах народа, причем практически по всем вопросам, от миграции до энергетики, считает она.

https://ria.ru/20240902/germaniya-1970034461.html

https://ria.ru/20240902/sholts-1970007340.html

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в мире, германия, саксония, тюрингия, сара вагенкнехт, олаф шольц, нато