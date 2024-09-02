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Шольц втянул Германию в конфликт на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 02.09.2024
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09:04 02.09.2024 (обновлено: 09:33 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/germaniya-1969896341.html
Шольц втянул Германию в конфликт на Украине, заявил Володин
Шольц втянул Германию в конфликт на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 02.09.2024
Шольц втянул Германию в конфликт на Украине, заявил Володин
Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул ФРГ в конфликт на Украине, Германия является главным поставщиком вооружения "киевскому нацистскому режиму и его спонсором", заявил РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:04
2024-09-02T09:33
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олаф шольц
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сара вагенкнехт
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул ФРГ в конфликт на Украине, Германия является главным поставщиком вооружения "киевскому нацистскому режиму и его спонсором", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя итоги региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. "Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор", - написал Володин. По мнению Володина, немцы сказали Шольцу "уходи". "На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение, заняв 5-е и 4-е место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5%. Уступив в разы оппозиции — "Альтернативе для Германии" и Христианско-демократическому союзу. А также новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — Левой партии", - отметил он. Володин добавил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент, а в Саксонии до последнего балансировали на грани, таким образом, свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел. "Аналогичные тенденции складываются и в других регионах Германии — правительство Шольца непопулярно", - подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан. "Экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств", - добавил Володин. Он подчеркнул, что сложно представить, как Шольц и его правительство смогут руководить Германией еще год, учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии. "Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну", - заключил Володин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, вячеслав володин, сара вагенкнехт, нато, госдума рф, хдс/хсс
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Вячеслав Володин, Сара Вагенкнехт, НАТО, Госдума РФ, ХДС/ХСС
Шольц втянул Германию в конфликт на Украине, заявил Володин

Володин о победе АдГ на региональных выборах: немцы не хотят потерять страну

© AP Photo / Aurel ObrejaКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул ФРГ в конфликт на Украине, Германия является главным поставщиком вооружения "киевскому нацистскому режиму и его спонсором", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя итоги региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки.
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"Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор", - написал Володин.
По мнению Володина, немцы сказали Шольцу "уходи".
"На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение, заняв 5-е и 4-е место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5%. Уступив в разы оппозиции — "Альтернативе для Германии" и Христианско-демократическому союзу. А также новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — Левой партии", - отметил он.
Володин добавил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент, а в Саксонии до последнего балансировали на грани, таким образом, свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел.
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"Аналогичные тенденции складываются и в других регионах Германии — правительство Шольца непопулярно", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан.
"Экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что сложно представить, как Шольц и его правительство смогут руководить Германией еще год, учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии.
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"Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну", - заключил Володин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреРоссияГерманияУкраинаОлаф ШольцВячеслав ВолодинСара ВагенкнехтНАТОГосдума РФХДС/ХСС
 
 
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