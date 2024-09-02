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Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова - РИА Новости, 02.09.2024
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15:00 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/germanija-1969998479.html
Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова
Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова - РИА Новости, 02.09.2024
Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова
Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона и находится в глубочайшем кризисе, это долгоиграющая история, заявила официальный... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:00
2024-09-02T15:00
в мире
германия
саксония
вашингтон (штат)
мария захарова
сара вагенкнехт
олаф шольц
хдс/хсс
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КУБИНКА (Московская обл.), 2 сен — РИА Новости. Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона и находится в глубочайшем кризисе, это долгоиграющая история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт. "Германия находится в глубочайшем кризисе, эта история — долгоиграющая", — сказала Захарова журналистам на международном форуме "Лидеры Евразии". По ее мнению, происходящее в Германии нужно измерять "не только одним раундом выборов или одними политическими решениями". "Нужно видеть то кризисное состояние и германской государственности, которая, по большому счету, на наших глазах за эти годы утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона, и германского общества, которое не понимает, что с ним сотворили и с экономической точки зрения, и идеологической", — отметила дипломат. Отвечая на вопрос журналистов, как победа партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюринги и "Христианско-демократический союз" (ХДС) в Саксонии могут сказаться на отношениях с Россией, Захарова подчеркнула, что выборы в той или иной стране — это суверенное право граждан того или иного государства. "Мы ни в какие выборы не вмешиваемся. Мы всегда говорим о том, что нацелены на мирное сотрудничество и взаимодействие. Главное, на взаимоуважительной основе", — указала она.
https://ria.ru/20240901/putin-1969676969.html
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в мире, германия, саксония, вашингтон (штат), мария захарова, сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Саксония, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова

Захарова: Германия находится в глубочайшем кризисе, став прямым вассалом США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 2 сен — РИА Новости. Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона и находится в глубочайшем кризисе, это долгоиграющая история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.
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"Германия находится в глубочайшем кризисе, эта история — долгоиграющая", — сказала Захарова журналистам на международном форуме "Лидеры Евразии".
По ее мнению, происходящее в Германии нужно измерять "не только одним раундом выборов или одними политическими решениями".
«
"Нужно видеть то кризисное состояние и германской государственности, которая, по большому счету, на наших глазах за эти годы утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона, и германского общества, которое не понимает, что с ним сотворили и с экономической точки зрения, и идеологической", — отметила дипломат.
Отвечая на вопрос журналистов, как победа партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюринги и "Христианско-демократический союз" (ХДС) в Саксонии могут сказаться на отношениях с Россией, Захарова подчеркнула, что выборы в той или иной стране — это суверенное право граждан того или иного государства.
"Мы ни в какие выборы не вмешиваемся. Мы всегда говорим о том, что нацелены на мирное сотрудничество и взаимодействие. Главное, на взаимоуважительной основе", — указала она.
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В миреГерманияСаксонияВашингтон (штат)Мария ЗахароваСара ВагенкнехтОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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