https://ria.ru/20240902/germanija-1969998479.html

Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова

Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова - РИА Новости, 02.09.2024

Германия находится в глубочайшем кризисе, заявила Захарова

Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона и находится в глубочайшем кризисе, это долгоиграющая история, заявила официальный... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:00

2024-09-02T15:00

2024-09-02T15:00

в мире

германия

саксония

вашингтон (штат)

мария захарова

сара вагенкнехт

олаф шольц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 2 сен — РИА Новости. Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона и находится в глубочайшем кризисе, это долгоиграющая история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт. "Германия находится в глубочайшем кризисе, эта история — долгоиграющая", — сказала Захарова журналистам на международном форуме "Лидеры Евразии". По ее мнению, происходящее в Германии нужно измерять "не только одним раундом выборов или одними политическими решениями". "Нужно видеть то кризисное состояние и германской государственности, которая, по большому счету, на наших глазах за эти годы утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона, и германского общества, которое не понимает, что с ним сотворили и с экономической точки зрения, и идеологической", — отметила дипломат. Отвечая на вопрос журналистов, как победа партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюринги и "Христианско-демократический союз" (ХДС) в Саксонии могут сказаться на отношениях с Россией, Захарова подчеркнула, что выборы в той или иной стране — это суверенное право граждан того или иного государства. "Мы ни в какие выборы не вмешиваемся. Мы всегда говорим о том, что нацелены на мирное сотрудничество и взаимодействие. Главное, на взаимоуважительной основе", — указала она.

https://ria.ru/20240901/putin-1969676969.html

https://ria.ru/20240902/vsu-1969924203.html

германия

саксония

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, саксония, вашингтон (штат), мария захарова, сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс