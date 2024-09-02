https://ria.ru/20240902/gaz-1969890679.html
В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России
В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России - РИА Новости, 02.09.2024
В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России
Запрет Евросоюза на реэкспорт СПГ из РФ является примером нечистоплотной политики для получения конкурентных преимуществ на глобальном энергорынке, заявил РИА... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:05
2024-09-02T08:05
2024-09-02T08:09
россия
евросоюз
в мире
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запрет Евросоюза на реэкспорт СПГ из РФ является примером нечистоплотной политики для получения конкурентных преимуществ на глобальном энергорынке, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."В настоящий момент страны ЕС продолжают закупать отечественный природный газ, несмотря на заявленную цель по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов. При этом стоит подчеркнуть, что принятый ими в рамках 14-го санкционного пакета запрет на реэкспорт нашего СПГ является очередным наглядным примером нечистоплотной политики, направленной на достижение недобросовестными методами конкурентных преимуществ на глобальном энергетическом рынке", - сказал он в интервью агентству."Исходим из того, что сохранение текущих контрактов остается на усмотрение отдельных государств и экономоператоров Евросоюза", - добавил дипломат.Ранее Совет ЕС утвердил новый, 14-й по счету, пакет антироссийских санкций, в частности ограничивающий предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".
https://ria.ru/20240902/gaz-1969887903.html
https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, дмитрий биричевский
Россия, Евросоюз, В мире, Дмитрий Биричевский
В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России
МИД назвал запрет ЕС на реэкспорт СПГ из России примером нечистоплотной политики
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запрет Евросоюза на реэкспорт СПГ из РФ является примером нечистоплотной политики для получения конкурентных преимуществ на глобальном энергорынке, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"В настоящий момент страны ЕС
продолжают закупать отечественный природный газ, несмотря на заявленную цель по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов. При этом стоит подчеркнуть, что принятый ими в рамках 14-го санкционного пакета запрет на реэкспорт нашего СПГ является очередным наглядным примером нечистоплотной политики, направленной на достижение недобросовестными методами конкурентных преимуществ на глобальном энергетическом рынке", - сказал он в интервью агентству.
"Исходим из того, что сохранение текущих контрактов остается на усмотрение отдельных государств и экономоператоров Евросоюза", - добавил дипломат.
Ранее Совет ЕС утвердил новый, 14-й по счету, пакет антироссийских санкций, в частности ограничивающий предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".