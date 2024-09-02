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Страны ЕС наращивают импорт российского газа - РИА Новости, 02.09.2024
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07:13 02.09.2024 (обновлено: 10:08 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/gaz-1969887903.html
Страны ЕС наращивают импорт российского газа
Страны ЕС наращивают импорт российского газа - РИА Новости, 02.09.2024
Страны ЕС наращивают импорт российского газа
Страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:13
2024-09-02T10:08
россия
москва
дмитрий биричевский
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.&quot;Несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь — июнь 2023 года&quot;, — сказал дипломат.Как уточнил Биричевский, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.В частности, отметил дипломат, Франция в первом квартале этого года вдвое увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) — с двух до 4,4 миллиарда кубометров, при этом значительная его часть идет на реэкспорт.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.
https://ria.ru/20240830/siyyarto-1969512006.html
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россия, москва, дмитрий биричевский, евросоюз, экономика
Россия, Москва, Дмитрий Биричевский, Евросоюз, Экономика
Страны ЕС наращивают импорт российского газа

МИД: импорт газа из России в страны ЕС продолжает расти, он достигает 15%

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«

"Несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь — июнь 2023 года", — сказал дипломат.

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Как уточнил Биричевский, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.
В частности, отметил дипломат, Франция в первом квартале этого года вдвое увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) — с двух до 4,4 миллиарда кубометров, при этом значительная его часть идет на реэкспорт.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.
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