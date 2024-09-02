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Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище - РИА Новости, 02.09.2024
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14:22 02.09.2024
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Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище
Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище - РИА Новости, 02.09.2024
Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище
Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:22
2024-09-02T14:22
россия
александр суворов (полководец)
московское суворовское военное училище
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище. "В этот прекрасный день я, как и более 25 лет назад, снова стою на плацу моего родного училища. От всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником - Днем знаний!", - сказал в ходе торжественной церемонии Фрадков. Он обратился к самым младшим суворовцам, надевшим сегодня погоны впервые. Воспитанниками училища в этом году стали 80 ребят, 20 из них - дети участников специальной военной операции. "Вы выбрали профессию военного и решили связать свою судьбу со служением Отечеству. Это очень достойный выбор и серьезный жизненный шаг, особенно в такой ответственный для страны момент. Желаю вам интересной, успешной учебы и приобрести здесь верных и надежных друзей!", - отметил замминистра обороны. В ходе церемонии суворовцы возложили цветы к памятнику генералиссимусу Александру Суворову. Также сегодня по инициативе руководства училища семье Героя России Андрея Волоскова, погибшего в ходе СВО, был передан его портрет. Офицер являлся выпускником Московского суворовского военного училища 2018 года. После церемонии заместитель министра обороны РФ в сопровождении начальника училища Виктора Полякова осмотрел учебно-материальную базу суворовского училища и место строительство универсального спортивно-тренировочного комплекса "Боец", который планируется открыть в 2026 году. Также Фрадков пообщался со своим командиром времен обучения в училище подполковником Виктором Рогожкиным.
https://ria.ru/20240829/shkoly-1969138523.html
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россия, александр суворов (полководец), московское суворовское военное училище
Россия, Александр Суворов (полководец), Московское суворовское военное училище
Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище

Замминистра обороны Фрадков посетил Московское суворовское военное училище

© Фото : Минобороны РФЗаместитель министра обороны России Павел Фрадков
Заместитель министра обороны России Павел Фрадков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище.
"В этот прекрасный день я, как и более 25 лет назад, снова стою на плацу моего родного училища. От всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником - Днем знаний!", - сказал в ходе торжественной церемонии Фрадков.
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Он обратился к самым младшим суворовцам, надевшим сегодня погоны впервые. Воспитанниками училища в этом году стали 80 ребят, 20 из них - дети участников специальной военной операции. "Вы выбрали профессию военного и решили связать свою судьбу со служением Отечеству. Это очень достойный выбор и серьезный жизненный шаг, особенно в такой ответственный для страны момент. Желаю вам интересной, успешной учебы и приобрести здесь верных и надежных друзей!", - отметил замминистра обороны.
В ходе церемонии суворовцы возложили цветы к памятнику генералиссимусу Александру Суворову. Также сегодня по инициативе руководства училища семье Героя России Андрея Волоскова, погибшего в ходе СВО, был передан его портрет. Офицер являлся выпускником Московского суворовского военного училища 2018 года.
После церемонии заместитель министра обороны РФ в сопровождении начальника училища Виктора Полякова осмотрел учебно-материальную базу суворовского училища и место строительство универсального спортивно-тренировочного комплекса "Боец", который планируется открыть в 2026 году. Также Фрадков пообщался со своим командиром времен обучения в училище подполковником Виктором Рогожкиным.
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РоссияАлександр Суворов (полководец)Московское суворовское военное училище
 
 
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