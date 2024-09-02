https://ria.ru/20240902/fradkov-1969971792.html
Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище
Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище - РИА Новости, 02.09.2024
Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище
Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:22
2024-09-02T14:22
2024-09-02T14:22
россия
александр суворов (полководец)
московское суворовское военное училище
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969977287_0:42:343:235_1920x0_80_0_0_6f0549721ee1f5e6d36f86a940988af4.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище. "В этот прекрасный день я, как и более 25 лет назад, снова стою на плацу моего родного училища. От всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником - Днем знаний!", - сказал в ходе торжественной церемонии Фрадков. Он обратился к самым младшим суворовцам, надевшим сегодня погоны впервые. Воспитанниками училища в этом году стали 80 ребят, 20 из них - дети участников специальной военной операции. "Вы выбрали профессию военного и решили связать свою судьбу со служением Отечеству. Это очень достойный выбор и серьезный жизненный шаг, особенно в такой ответственный для страны момент. Желаю вам интересной, успешной учебы и приобрести здесь верных и надежных друзей!", - отметил замминистра обороны. В ходе церемонии суворовцы возложили цветы к памятнику генералиссимусу Александру Суворову. Также сегодня по инициативе руководства училища семье Героя России Андрея Волоскова, погибшего в ходе СВО, был передан его портрет. Офицер являлся выпускником Московского суворовского военного училища 2018 года. После церемонии заместитель министра обороны РФ в сопровождении начальника училища Виктора Полякова осмотрел учебно-материальную базу суворовского училища и место строительство универсального спортивно-тренировочного комплекса "Боец", который планируется открыть в 2026 году. Также Фрадков пообщался со своим командиром времен обучения в училище подполковником Виктором Рогожкиным.
https://ria.ru/20240829/shkoly-1969138523.html
https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969977287_0:26:343:283_1920x0_80_0_0_16ad7c11ed407b2b9ebe11b8cf515148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр суворов (полководец), московское суворовское военное училище
Россия, Александр Суворов (полководец), Московское суворовское военное училище
Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище
Замминистра обороны Фрадков посетил Московское суворовское военное училище
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище.
"В этот прекрасный день я, как и более 25 лет назад, снова стою на плацу моего родного училища. От всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником - Днем знаний!", - сказал в ходе торжественной церемонии Фрадков.
Он обратился к самым младшим суворовцам, надевшим сегодня погоны впервые. Воспитанниками училища в этом году стали 80 ребят, 20 из них - дети участников специальной военной операции. "Вы выбрали профессию военного и решили связать свою судьбу со служением Отечеству. Это очень достойный выбор и серьезный жизненный шаг, особенно в такой ответственный для страны момент. Желаю вам интересной, успешной учебы и приобрести здесь верных и надежных друзей!", - отметил замминистра обороны.
В ходе церемонии суворовцы возложили цветы к памятнику генералиссимусу Александру Суворову. Также сегодня по инициативе руководства училища семье Героя России Андрея Волоскова, погибшего в ходе СВО, был передан его портрет. Офицер являлся выпускником Московского суворовского военного училища 2018 года.
После церемонии заместитель министра обороны РФ в сопровождении начальника училища Виктора Полякова осмотрел учебно-материальную базу суворовского училища и место строительство универсального спортивно-тренировочного комплекса "Боец", который планируется открыть в 2026 году. Также Фрадков пообщался со своим командиром времен обучения в училище подполковником Виктором Рогожкиным.