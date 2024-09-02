https://ria.ru/20240902/fradkov-1969971792.html

Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище

Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище - РИА Новости, 02.09.2024

Замглавы Минобороны посетил Московское суворовское военное училище

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:22

2024-09-02T14:22

2024-09-02T14:22

россия

александр суворов (полководец)

московское суворовское военное училище

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в первый день нового учебного года посетил Московское суворовское военное училище. "В этот прекрасный день я, как и более 25 лет назад, снова стою на плацу моего родного училища. От всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником - Днем знаний!", - сказал в ходе торжественной церемонии Фрадков. Он обратился к самым младшим суворовцам, надевшим сегодня погоны впервые. Воспитанниками училища в этом году стали 80 ребят, 20 из них - дети участников специальной военной операции. "Вы выбрали профессию военного и решили связать свою судьбу со служением Отечеству. Это очень достойный выбор и серьезный жизненный шаг, особенно в такой ответственный для страны момент. Желаю вам интересной, успешной учебы и приобрести здесь верных и надежных друзей!", - отметил замминистра обороны. В ходе церемонии суворовцы возложили цветы к памятнику генералиссимусу Александру Суворову. Также сегодня по инициативе руководства училища семье Героя России Андрея Волоскова, погибшего в ходе СВО, был передан его портрет. Офицер являлся выпускником Московского суворовского военного училища 2018 года. После церемонии заместитель министра обороны РФ в сопровождении начальника училища Виктора Полякова осмотрел учебно-материальную базу суворовского училища и место строительство универсального спортивно-тренировочного комплекса "Боец", который планируется открыть в 2026 году. Также Фрадков пообщался со своим командиром времен обучения в училище подполковником Виктором Рогожкиным.

https://ria.ru/20240829/shkoly-1969138523.html

https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html

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россия, александр суворов (полководец), московское суворовское военное училище