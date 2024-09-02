https://ria.ru/20240902/fotosemka-1970039253.html

Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках

Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках - РИА Новости, 02.09.2024

Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках

Избирательные комиссии восьми субъектов РФ могут принять решение об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках для всех, кроме аккредитованных... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:50

2024-09-02T16:50

2024-09-02T16:50

политика

россия

республика крым

краснодарский край

николай булаев

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии восьми субъектов РФ могут принять решение об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках для всех, кроме аккредитованных СМИ, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. "Избирательные комиссии восьми субъектов Российской Федерации имеют возможность принять такое решение (об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках - ред.). У них особый статус на сегодняшний день, этот статус определен указом президента Российской Федерации", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК. Он отметил, что это относится к приграничных регионам: Республике Крым, Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям и Севастополю. Булаев уточнил, что, оценивая ситуацию в регионе, риски, которые могут возникнуть для избирателей и членов комиссии, местные избиркомы сами смогут принимать решение об ограничении съемки, однако запрет не коснется аккредитованных СМИ. "Я думаю, что эти решения будут взвешенными, будут поняты и своевременно доведены до людей, которые предполагают быть наблюдателями или просто прийти на избирательные участки", - добавил зампред ЦИК. Соответствующее постановление поддержали члены Центризбиркома в ходе заседания. "В ходе голосования (в том числе досрочного голосования), в здании и перед зданием, в котором располагается помещение для голосования, а также при установлении итогов голосования фото- и видеосъемка осуществляется только аккредитованными... представителями средств массовой информации", - говорится в постановлении.

https://ria.ru/20240828/deg-1968925332.html

https://ria.ru/20240821/golosovanie-1967533215.html

россия

республика крым

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, республика крым, краснодарский край, николай булаев