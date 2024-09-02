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Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках - РИА Новости, 02.09.2024
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16:50 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/fotosemka-1970039253.html
Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках
Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках - РИА Новости, 02.09.2024
Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках
Избирательные комиссии восьми субъектов РФ могут принять решение об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках для всех, кроме аккредитованных... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:50
2024-09-02T16:50
политика
россия
республика крым
краснодарский край
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии восьми субъектов РФ могут принять решение об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках для всех, кроме аккредитованных СМИ, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. "Избирательные комиссии восьми субъектов Российской Федерации имеют возможность принять такое решение (об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках - ред.). У них особый статус на сегодняшний день, этот статус определен указом президента Российской Федерации", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК. Он отметил, что это относится к приграничных регионам: Республике Крым, Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям и Севастополю. Булаев уточнил, что, оценивая ситуацию в регионе, риски, которые могут возникнуть для избирателей и членов комиссии, местные избиркомы сами смогут принимать решение об ограничении съемки, однако запрет не коснется аккредитованных СМИ. "Я думаю, что эти решения будут взвешенными, будут поняты и своевременно доведены до людей, которые предполагают быть наблюдателями или просто прийти на избирательные участки", - добавил зампред ЦИК. Соответствующее постановление поддержали члены Центризбиркома в ходе заседания. "В ходе голосования (в том числе досрочного голосования), в здании и перед зданием, в котором располагается помещение для голосования, а также при установлении итогов голосования фото- и видеосъемка осуществляется только аккредитованными... представителями средств массовой информации", - говорится в постановлении.
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политика, россия, республика крым, краснодарский край, николай булаев
Политика, Россия, Республика Крым, Краснодарский край, Николай Булаев
Избиркомы восьми регионов могут ограничить фотосъемку на участках

Избиркомы восьми субъектов РФ могут запретить фото и видеосъемку всем, кроме СМИ

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaФотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Фотограф. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии восьми субъектов РФ могут принять решение об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках для всех, кроме аккредитованных СМИ, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"Избирательные комиссии восьми субъектов Российской Федерации имеют возможность принять такое решение (об ограничении фото и видеосъемки на избирательных участках - ред.). У них особый статус на сегодняшний день, этот статус определен указом президента Российской Федерации", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК.
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Он отметил, что это относится к приграничных регионам: Республике Крым, Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям и Севастополю.
Булаев уточнил, что, оценивая ситуацию в регионе, риски, которые могут возникнуть для избирателей и членов комиссии, местные избиркомы сами смогут принимать решение об ограничении съемки, однако запрет не коснется аккредитованных СМИ.
"Я думаю, что эти решения будут взвешенными, будут поняты и своевременно доведены до людей, которые предполагают быть наблюдателями или просто прийти на избирательные участки", - добавил зампред ЦИК.
Соответствующее постановление поддержали члены Центризбиркома в ходе заседания.
"В ходе голосования (в том числе досрочного голосования), в здании и перед зданием, в котором располагается помещение для голосования, а также при установлении итогов голосования фото- и видеосъемка осуществляется только аккредитованными... представителями средств массовой информации", - говорится в постановлении.
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ПолитикаРоссияРеспублика КрымКраснодарский крайНиколай Булаев
 
 
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