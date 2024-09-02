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Жителей Феодосии предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Феодосии предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 02.09.2024
Жителей Феодосии предупредили об учениях со стрельбами
Учения со стрельбами проведут в крымской Феодосии днем во вторник, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:06
2024-09-02T14:06
2024-09-02T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Учения со стрельбами проведут в крымской Феодосии днем во вторник, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Вниманию жителей и гостей Феодосии! Завтра, 3 сентября, с 10:00 до 13:00 состоятся практические стрельбы из различного вида оружия", - говорится в сообщении. Власти просят жителей сохранять спокойствие.
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феодосия, республика крым, россия, безопасность, общество
Феодосия, Республика Крым, Россия, Безопасность, Общество
Жителей Феодосии предупредили об учениях со стрельбами
В Феодосии во вторник пройдут практические стрельбы из различного оружия