https://ria.ru/20240902/fakultety-1970015518.html

Новые факультеты открылись в крупнейшем вузе Челябинской области

Новые факультеты открылись в крупнейшем вузе Челябинской области - РИА Новости, 02.09.2024

Новые факультеты открылись в крупнейшем вузе Челябинской области

Два новых факультета - "Машиностроения и технологии" и "Мехатроники и робототехники", совместные проекты с предприятиями - открылись в Южно-Уральском... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:51

2024-09-02T15:51

2024-09-02T15:51

челябинская область

челябинск

алексей текслер

южно-уральский государственный университет

тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)

сколково

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Два новых факультета - "Машиностроения и технологии" и "Мехатроники и робототехники", совместные проекты с предприятиями - открылись в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск) в новом учебном году, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Алексей Текслер принял участие в открытии факультета "Машиностроение и технологии", который заработал на базе Южно-Уральского госуниверситета. Это совместный проект вуза и ПГ "Конар", направленный на подготовку кадров для предприятий в сфере металлургии и машиностроения по пяти уникальным для России и региона образовательным программам. "Сегодня у нас по-настоящему знаковое событие, не просто новый учебный год, но и новый факультет, который мы открываем на базе ЮУрГУ. Здесь будет готовиться элита металлургии, машиностроения… Основная задача, которая перед нами стоит - это технологический суверенитет нашей страны. И без качественного образования, без практико-ориентированного подхода в образовании это невозможно. Очень рад, что партнером факультета является ПГ "Конар". Объединение усилий университета и индустриального партнера дает замечательный результат: современную материально-техническую базу и возможность полученные знания максимально быстро применить на практике", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Текслер подчеркнул, что формирование факультета "Машиностроение и технологии" призвано перезапустить базовые отрасли машиностроения в регионе на новом инновационном уровне. Для этого объединены усилия вуза и предприятия, отметил он. Профессорско-преподавательский состав проходит обучение, в том числе в "Сколково". По данным пресс-службы, семестр на новом факультете начинают 104 студента. Также здесь появится новая дисциплина "Динамические машины". Студенты факультета будут обеспечены местами для практики на производстве, начиная с 1 курса, также планируется организация посещений студентами ведущих предприятий Российской Федерации и гарантированное трудоустройство выпускников. Кроме того, Алексей Текслер принял участие в открытии факультета "Мехатроники и робототехники" на базе ЮУрГУ - это совместный проект вуза и Челябинского кузнечно-прессового завода, направленный на подготовку кадров для первого в России предприятия по производству промышленных роботов. В рамках факультета студенты будут изучать уникальные образовательные программы по 10 актуальным направлениям, уточняет пресс-служба правительства региона. Как отметил глава региона, одно из преимуществ сегодняшних студентов - это то, что они знают, где они будут проходить практику, работать. "Завод роботов - это флагман, первый серийный завод по производству роботов. И уверен, что наша региональная мощь будет расти благодаря тому, что мы развиваем абсолютно новое для нас направление и являемся лидерами в стране по промышленной робототехнике", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Также глава региона посетил Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум, который участвует в проекте "Профессионалитет". Здесь открыт образовательно-производственный кластер по отрасли "Металлургия", обновлены мастерские и запущена работа по современным, востребованным программам совместно индустриальными партнерами проекта, в числе которых - ЧТПЗ, ТМК Этерно и ТМК - Трубопроводные решения, отмечается в сообщении правительства региона. По словам генерального директора АО "Конар" Валерия Бондаренко, главное в настоящее время для всех – сформировать, построить факультет. "Главное, конечно, сейчас на факультете - это преподаватели, и программа, которую они будут преподавать… Также сколковская школа специально под наш факультет будет разрабатывать программы затем, чтобы это все донести до вас. Сегодняшний день - это только начало нашего большого пути. Мы располагаем самыми современными лабораториями, но самое главное – преподаватели. Именно наш контакт – преподаватели, студенты и предприятие - даст тот результат, который мы ожидаем", - сказал он на открытии факультета в ЮУрГУ. Как отметил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, этап жизни студентов на факультете будет интересный и яркий. "В университете происходит очень важное событие, потому что мы возрождаем факультет. Это большой праздник для всего сообщества. То, что сегодня создается, оно создается не просто так. В каждой программе, помещениях, той жизни – много смыслов. Программа будет уникальная", - сказал Вагнер на открытии факультета. Федеральный проект "Профессионалитет" реализуется в Челябинской области с 2022 года. В новом учебном году к 8 образовательно-производственным центрам (кластерам) присоединились еще 5 кластеров по отраслям "Машиностроение", "Топливно-энергетический комплекс", "Индустрия робототехники", а также по отрасли "Клиническая и профилактическая медицина". Все это позволяет создать современную материально-техническую базу в учреждениях. В 2025 году будут запущены еще 4 кластера – в горнодобывающей отрасли, атомной промышленности и металлургии в Сатке, Аше, Юрюзани и Пласте.

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https://ria.ru/20240828/chelyabinsk-1969027741.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер, южно-уральский государственный университет, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), сколково