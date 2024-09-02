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Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина - РИА Новости, 02.09.2024
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15:34 02.09.2024 (обновлено: 16:43 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html
Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина
Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина - РИА Новости, 02.09.2024
Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина
ЕС обеспокоен готовящимся визитом Владимира Путина в Монголию, в частности, из-за так называемого ордера Международного уголовного суда, сообщила на брифинге... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:34
2024-09-02T16:43
в мире
монголия
россия
владимир путин
международный уголовный суд
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. ЕС обеспокоен готовящимся визитом Владимира Путина в Монголию, в частности, из-за так называемого ордера Международного уголовного суда, сообщила на брифинге официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.&quot;Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина&quot;, — сказала она.Массрали напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году, взяв на себя соответствующие юридические обязательства. По ее словам, Брюссель передал свою обеспокоенность по поводу поездки Путина и донес свою позицию касательно ордера Международного уголовного суда.Визит президента России состоится 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями Монголии по поводу ордера МУС, сообщил, что все аспекты визита тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.
https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html
https://ria.ru/20240902/peskov-1970009404.html
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в мире, монголия, россия, владимир путин, международный уголовный суд, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Монголия, Россия, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Еврокомиссия, Евросоюз
Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина

ЕС довел до Монголии свою позицию по визиту Путина из-за ордера МУС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. ЕС обеспокоен готовящимся визитом Владимира Путина в Монголию, в частности, из-за так называемого ордера Международного уголовного суда, сообщила на брифинге официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.
«

"Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина", — сказала она.

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Массрали напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году, взяв на себя соответствующие юридические обязательства. По ее словам, Брюссель передал свою обеспокоенность по поводу поездки Путина и донес свою позицию касательно ордера Международного уголовного суда.
Визит президента России состоится 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями Монголии по поводу ордера МУС, сообщил, что все аспекты визита тщательно готовились.
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Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.
В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.
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