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Евросоюз не является организатором конференций по Украине, заявили в ЕС - РИА Новости, 02.09.2024
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15:12 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/evrosojuz-1970002662.html
Евросоюз не является организатором конференций по Украине, заявили в ЕС
Евросоюз не является организатором конференций по Украине, заявили в ЕС - РИА Новости, 02.09.2024
Евросоюз не является организатором конференций по Украине, заявили в ЕС
Евросоюз не является организатором конференций по Украине, поэтому не принимает решений, кого приглашать на такие встречи, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:12
2024-09-02T15:12
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Евросоюз не является организатором конференций по Украине, поэтому не принимает решений, кого приглашать на такие встречи, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре. По данным источников, Индия скептически относится к инициативам из-за исключения РФ из процесса урегулирования. "Евросоюз не организует эту конференцию, но поддерживает все международные дипломатические усилия по достижению мира… Не нам решать, кто будет участвовать или нет, мы всегда говорим, что, в принципе, участие России было бы важным, потому что это огромная проблема для глобальной безопасности… Поэтому, чтобы решить эту проблему, необходимо вовлечь того, кто ее создал… но решать будут ее организаторы", - сказал он. Стано добавил, что РФ также должна выразить желание в ней участвовать, но пока мы не видим никаких сигналов того что она хочет участвовать в каких-либо мирных усилиях или инициативах. Он повторил позицию Брюсселя об исключительной поддержке "плана Зеленского". "Глава дипломатии ЕС (Жозеп Боррель - ред.) на прошлой неделе повторил то, что он уже говорил много раз: мы поддерживаем мирный план Зеленского, как наиболее надежный… Любая другая инициатива должна приниматься во внимание в соответствии с международным правом и уставом ООН, но и в соответствии с вопросом о суверенитете Украины", - указал он. Стано также напомнил о позиции ЕС в отношении роли Китая в украинском урегулировании. "С начала войны мы говорим, что ожидаем, что Китай проявит ответственность и использует свое влияние как постоянный член СБ ООН, как ближайший партнер России на Москву для прекращения агрессии", - пояснил представитель ЕС. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. В августе после террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240830/tusk-1969489733.html
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в мире, россия, украина, индия, петер стано, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Индия, Петер Стано, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, НАТО
Евросоюз не является организатором конференций по Украине, заявили в ЕС

Представитель МИД Стано: ЕС не является организатором конференций по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Евросоюз не является организатором конференций по Украине, поэтому не принимает решений, кого приглашать на такие встречи, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре. По данным источников, Индия скептически относится к инициативам из-за исключения РФ из процесса урегулирования.
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"Евросоюз не организует эту конференцию, но поддерживает все международные дипломатические усилия по достижению мира… Не нам решать, кто будет участвовать или нет, мы всегда говорим, что, в принципе, участие России было бы важным, потому что это огромная проблема для глобальной безопасности… Поэтому, чтобы решить эту проблему, необходимо вовлечь того, кто ее создал… но решать будут ее организаторы", - сказал он.
Стано добавил, что РФ также должна выразить желание в ней участвовать, но пока мы не видим никаких сигналов того что она хочет участвовать в каких-либо мирных усилиях или инициативах.
Он повторил позицию Брюсселя об исключительной поддержке "плана Зеленского". "Глава дипломатии ЕС (Жозеп Боррель - ред.) на прошлой неделе повторил то, что он уже говорил много раз: мы поддерживаем мирный план Зеленского, как наиболее надежный… Любая другая инициатива должна приниматься во внимание в соответствии с международным правом и уставом ООН, но и в соответствии с вопросом о суверенитете Украины", - указал он.
Стано также напомнил о позиции ЕС в отношении роли Китая в украинском урегулировании. "С начала войны мы говорим, что ожидаем, что Китай проявит ответственность и использует свое влияние как постоянный член СБ ООН, как ближайший партнер России на Москву для прекращения агрессии", - пояснил представитель ЕС.
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В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
В августе после террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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