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В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище - РИА Новости, 02.09.2024
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16:10 02.09.2024 (обновлено: 19:14 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/estonija-1970023310.html
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище - РИА Новости, 02.09.2024
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище
Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:10
2024-09-02T19:14
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на западе страны, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны. &quot;Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. &lt;...&gt; Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии&quot;, — заявил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.Памятник, о котором идет речь, очень похож на монумент, который уже устанавливали на кладбище в городе в 2004 году. На опубликованной телерадиокомпанией фотографии памятника видна прямоугольная плита с изображением солдата в форме СС. В том же году монумент сняли, при этом между полицией и местными жителями вспыхнул конфликт. Как написал в своих социальных сетях член эстонского парламента Варро Вооглайд, полиция задержала на шоссе фургон, перевозивший памятник из Таллина в Лихулу, и плиту увезли с помощью спасательной службы. В полиции опасаются, что установка памятника может привести к разделению общества и нарушению общественного порядка. Оригинал монумента в сейчас находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище

Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС, который хотели установить в Лихуле

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на западе страны, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
«

"Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. <...> Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии", — заявил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

Памятник, о котором идет речь, очень похож на монумент, который уже устанавливали на кладбище в городе в 2004 году. На опубликованной телерадиокомпанией фотографии памятника видна прямоугольная плита с изображением солдата в форме СС. В том же году монумент сняли, при этом между полицией и местными жителями вспыхнул конфликт.
Как написал в своих социальных сетях член эстонского парламента Варро Вооглайд, полиция задержала на шоссе фургон, перевозивший памятник из Таллина в Лихулу, и плиту увезли с помощью спасательной службы. В полиции опасаются, что установка памятника может привести к разделению общества и нарушению общественного порядка.
Оригинал монумента в сейчас находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.
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