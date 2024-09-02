https://ria.ru/20240902/estonija-1970023310.html

В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище

В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище - РИА Новости, 02.09.2024

В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище

Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:10

2024-09-02T16:10

2024-09-02T19:14

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эстония

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на западе страны, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны. "Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. <...> Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии", — заявил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.Памятник, о котором идет речь, очень похож на монумент, который уже устанавливали на кладбище в городе в 2004 году. На опубликованной телерадиокомпанией фотографии памятника видна прямоугольная плита с изображением солдата в форме СС. В том же году монумент сняли, при этом между полицией и местными жителями вспыхнул конфликт. Как написал в своих социальных сетях член эстонского парламента Варро Вооглайд, полиция задержала на шоссе фургон, перевозивший памятник из Таллина в Лихулу, и плиту увезли с помощью спасательной службы. В полиции опасаются, что установка памятника может привести к разделению общества и нарушению общественного порядка. Оригинал монумента в сейчас находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.

https://ria.ru/20240610/estoniya-1952058834.html

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в мире, эстония