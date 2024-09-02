https://ria.ru/20240902/estonija-1970023310.html
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище - РИА Новости, 02.09.2024
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище
Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:10
2024-09-02T16:10
2024-09-02T19:14
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на западе страны, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны. "Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. <...> Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии", — заявил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.Памятник, о котором идет речь, очень похож на монумент, который уже устанавливали на кладбище в городе в 2004 году. На опубликованной телерадиокомпанией фотографии памятника видна прямоугольная плита с изображением солдата в форме СС. В том же году монумент сняли, при этом между полицией и местными жителями вспыхнул конфликт. Как написал в своих социальных сетях член эстонского парламента Варро Вооглайд, полиция задержала на шоссе фургон, перевозивший памятник из Таллина в Лихулу, и плиту увезли с помощью спасательной службы. В полиции опасаются, что установка памятника может привести к разделению общества и нарушению общественного порядка. Оригинал монумента в сейчас находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.
https://ria.ru/20240610/estoniya-1952058834.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище
Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС, который хотели установить в Лихуле
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале), который планировали установить в городке Лихула на западе страны, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
«
"Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. <...> Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии", — заявил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.
Памятник, о котором идет речь, очень похож на монумент, который уже устанавливали на кладбище в городе в 2004 году. На опубликованной телерадиокомпанией фотографии памятника видна прямоугольная плита с изображением солдата в форме СС. В том же году монумент сняли, при этом между полицией и местными жителями вспыхнул конфликт.
Как написал в своих социальных сетях член эстонского парламента Варро Вооглайд, полиция задержала на шоссе фургон, перевозивший памятник из Таллина в Лихулу, и плиту увезли с помощью спасательной службы. В полиции опасаются, что установка памятника может привести к разделению общества и нарушению общественного порядка.
Оригинал монумента в сейчас находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.