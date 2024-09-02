https://ria.ru/20240902/ege-1969994110.html
Ректор РАНХиГС озвучил средний балл ЕГЭ для поступления
Ректор РАНХиГС озвучил средний балл ЕГЭ для поступления - РИА Новости, 02.09.2024
Ректор РАНХиГС озвучил средний балл ЕГЭ для поступления
Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:50
2024-09-02T14:50
2024-09-02T15:30
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на бюджетную основу достиг рекордных 96,2 баллов, сообщил РИА Новости ректор вуза Алексей Комиссаров."У нас на бюджет был очень высокий проходной балл, почти 96,2 баллов. Это средний и рекордный показатель нашей академии. Мы гордимся тем, что к нам приходят самые сильные абитуриенты", - сказал Комиссаров.По его словам, примерно пять тысяч абитуриентов в этом году поступили в РАНХиГС. Одним из самых популярных направлений, которое выбирали поступающие, стал Институт государственной службы и управления (ИГСУ).Ранее ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что средний результат ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджетную основу достиг 86,1 баллов.
https://ria.ru/20240830/mgu-1969454718.html
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общество, россия, алексей комиссаров, виктор садовничий
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, Виктор Садовничий
Ректор РАНХиГС озвучил средний балл ЕГЭ для поступления
Ректор РАНХиГС: средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет достиг 96,2 баллов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на бюджетную основу достиг рекордных 96,2 баллов, сообщил РИА Новости ректор вуза Алексей Комиссаров.
"У нас на бюджет был очень высокий проходной балл, почти 96,2 баллов. Это средний и рекордный показатель нашей академии. Мы гордимся тем, что к нам приходят самые сильные абитуриенты", - сказал Комиссаров.
По его словам, примерно пять тысяч абитуриентов в этом году поступили в РАНХиГС. Одним из самых популярных направлений, которое выбирали поступающие, стал Институт государственной службы и управления (ИГСУ).
Ранее ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что средний результат ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджетную основу достиг 86,1 баллов.