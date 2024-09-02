https://ria.ru/20240902/ege-1969994110.html

Ректор РАНХиГС озвучил средний балл ЕГЭ для поступления

Ректор РАНХиГС озвучил средний балл ЕГЭ для поступления - РИА Новости, 02.09.2024

Ректор РАНХиГС озвучил средний балл ЕГЭ для поступления

Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:50

2024-09-02T14:50

2024-09-02T15:30

общество

россия

алексей комиссаров

виктор садовничий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_0:18:997:579_1920x0_80_0_0_8e05b8ef70485efbbb2ec6ec60ddada9.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на бюджетную основу достиг рекордных 96,2 баллов, сообщил РИА Новости ректор вуза Алексей Комиссаров."У нас на бюджет был очень высокий проходной балл, почти 96,2 баллов. Это средний и рекордный показатель нашей академии. Мы гордимся тем, что к нам приходят самые сильные абитуриенты", - сказал Комиссаров.По его словам, примерно пять тысяч абитуриентов в этом году поступили в РАНХиГС. Одним из самых популярных направлений, которое выбирали поступающие, стал Институт государственной службы и управления (ИГСУ).Ранее ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что средний результат ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджетную основу достиг 86,1 баллов.

https://ria.ru/20240830/mgu-1969454718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алексей комиссаров, виктор садовничий