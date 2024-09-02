Ефимов: свыше 20 детских садов возведут в ТиНАО до конца 2025 года
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На территории новой Москвы в 2024-2025 годах появятся свыше 20 дошкольных зданий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году планируется завершить строительство 11 детских садов. Два из них возводятся за счет бюджетных средств в районах Филимонковский и Троицк и еще девять – за счет инвесторов в районах Коммунарка, Щербинка, Внуково, Филимонковский и Троицк. В 2025 году инвесторы достроят еще десять зданий детских садов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что всего в ТиНАО появятся свыше 4,5 мест для будущих школьников. В зданиях обустроят залы для физкультурных и музыкальных занятий, кружковые, спальни, методические кабинеты, медицинские кабинеты и прочее. Кроме того, в учреждениях предусмотрены буфеты, пищеблок полного технологического цикла и многое другое.
В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в детских садах установят системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом. Учреждения будут оборудованы пожарной сигнализацией.
Строительство дошкольных учреждений контролирует Мосгосстройнадзор, утоняется в пресс-релизе.