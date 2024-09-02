https://ria.ru/20240902/efimov-1969808840.html

Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой

Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой - РИА Новости, 02.09.2024

Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой

В семи административных округах Москвы по реновации возводится 35 жилых комплексов в рамках квартальной застройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:08

2024-09-02T10:08

2024-09-02T10:08

общество

жилье

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В семи административных округах Москвы по реновации возводится 35 жилых комплексов в рамках квартальной застройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В настоящее время город возводит 35 жилых комплексов в семи административных округах, общая площадь квартир в них – около 720 тысяч квадратных метров. Потенциал этих новостроек позволит обеспечить современным жильем свыше 25 тысяч москвичей. Рядом с новыми жилыми комплексами в рамках квартальной застройки строят объекты социальной и транспортной инфраструктуры, благоустраивают прогулочные зоны и проектируют помещения под коммерческие объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На сегодняшний день квартальная застройка ведется в 16 районах Москвы, рекордсменом являются Кузьминки – здесь строится жилье на восьми таких площадках. Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что сейчас большую часть жилых комплексов – 14 новостроек - строят в кварталах реновации на юго-востоке Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие в Москве возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, из них около 1,7 миллиона квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20240827/efimov-1968629036.html

https://realty.ria.ru/20240821/renovatsiya-1967602228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы