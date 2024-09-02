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Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой - РИА Новости, 02.09.2024
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10:08 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/efimov-1969808840.html
Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой
Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой - РИА Новости, 02.09.2024
Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой
В семи административных округах Москвы по реновации возводится 35 жилых комплексов в рамках квартальной застройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:08
2024-09-02T10:08
общество
жилье
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В семи административных округах Москвы по реновации возводится 35 жилых комплексов в рамках квартальной застройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В настоящее время город возводит 35 жилых комплексов в семи административных округах, общая площадь квартир в них – около 720 тысяч квадратных метров. Потенциал этих новостроек позволит обеспечить современным жильем свыше 25 тысяч москвичей. Рядом с новыми жилыми комплексами в рамках квартальной застройки строят объекты социальной и транспортной инфраструктуры, благоустраивают прогулочные зоны и проектируют помещения под коммерческие объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На сегодняшний день квартальная застройка ведется в 16 районах Москвы, рекордсменом являются Кузьминки – здесь строится жилье на восьми таких площадках. Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что сейчас большую часть жилых комплексов – 14 новостроек - строят в кварталах реновации на юго-востоке Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие в Москве возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, из них около 1,7 миллиона квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20240827/efimov-1968629036.html
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общество, жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Общество, Жилье, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве 35 ЖК по реновации строят квартальной застройкой

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В семи административных округах Москвы по реновации возводится 35 жилых комплексов в рамках квартальной застройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В настоящее время город возводит 35 жилых комплексов в семи административных округах, общая площадь квартир в них – около 720 тысяч квадратных метров. Потенциал этих новостроек позволит обеспечить современным жильем свыше 25 тысяч москвичей. Рядом с новыми жилыми комплексами в рамках квартальной застройки строят объекты социальной и транспортной инфраструктуры, благоустраивают прогулочные зоны и проектируют помещения под коммерческие объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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На сегодняшний день квартальная застройка ведется в 16 районах Москвы, рекордсменом являются Кузьминки – здесь строится жилье на восьми таких площадках. Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что сейчас большую часть жилых комплексов – 14 новостроек - строят в кварталах реновации на юго-востоке Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие в Москве возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, из них около 1,7 миллиона квадратных метров жилья.
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ОбществоЖильеМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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