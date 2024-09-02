https://ria.ru/20240902/efimov-1969806726.html
Ефимов: два участка бывшей промзоны Карачарово будут реорганизованы по КРТ
Ефимов: два участка бывшей промзоны Карачарово будут реорганизованы по КРТ - РИА Новости, 02.09.2024
Ефимов: два участка бывшей промзоны Карачарово будут реорганизованы по КРТ
В Нижегородском районе Москвы реорганизуют около 4,5 гектара земли в бывшей промзоне "Карачарово" – с инвестором, победившим в торгах на право застроить... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:08
2024-09-02T09:08
2024-09-02T10:46
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
level group
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В Нижегородском районе Москвы реорганизуют около 4,5 гектара земли в бывшей промзоне "Карачарово" – с инвестором, победившим в торгах на право застроить площадку, уже заключен соответствующий договор, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Речь идет о территории вдоль Перовского шоссе, недалеко от вокзала и станции метро "Нижегородская". В результате редевелопмента будет создано около 900 рабочих мест."Столица подписала с инвестором договор о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны Карачарово общей площадью 4,49 гектара. За пять лет девелопер возведет общественно-деловой квартал. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Реорганизацией площадки займется "А Плейс Девелопмент" (входит в Level Group). В настоящее время компания занимается подготовкой проекта планировки территории.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на площадке возведут 50 тысяч квадратных метров недвижимости, включая спортивные объекты на 10 тысяч "квадратов", офисы, торговый центр и гостиницу.
https://ria.ru/20240710/efimov-1958625098.html
https://ria.ru/20240901/efimov-1969779143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, level group, градостроительный комплекс москвы
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Level Group, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В Нижегородском районе Москвы реорганизуют около 4,5 гектара земли в бывшей промзоне "Карачарово" – с инвестором, победившим в торгах на право застроить площадку, уже заключен соответствующий договор, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о территории вдоль Перовского шоссе, недалеко от вокзала и станции метро "Нижегородская". В результате редевелопмента будет создано около 900 рабочих мест.
"Столица подписала с инвестором договор о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны Карачарово общей площадью 4,49 гектара. За пять лет девелопер возведет общественно-деловой квартал. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Реорганизацией площадки займется "А Плейс Девелопмент" (входит в Level Group
). В настоящее время компания занимается подготовкой проекта планировки территории.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на площадке возведут 50 тысяч квадратных метров недвижимости, включая спортивные объекты на 10 тысяч "квадратов", офисы, торговый центр и гостиницу.