Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/dtp-1970006876.html
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2024
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека
Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:23
2024-09-02T15:23
происшествия
авто
севастополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969997565_0:112:1224:800_1920x0_80_0_0_13a86b5488f7bd1328f85612e7b8f2f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. "В результате ДТП пострадали 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель легкового автомобиля Kia. Водители-участники ДТП находились в трезвом состоянии", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция начла проверку. По предварительным данным, 54-летний водитель скорой помощи, двигаясь на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке с отступлением от ПДД РФ с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами, столкнулся с легковым автомобилем Kia под управлением 38-летней женщины, которая ехала на разрешающий сигнал светофора.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969854187.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969997565_8:0:1075:800_1920x0_80_0_0_ef0c4d76d2109fec74261e9437eebbf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, севастополь, россия
Происшествия, Авто, Севастополь, Россия
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека

В Севастополе два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи

© Фото : Полиция Севастополя/Telegram ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе
 ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Полиция Севастополя/Telegram
ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города.
«
"В результате ДТП пострадали 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель легкового автомобиля Kia. Водители-участники ДТП находились в трезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция начла проверку. По предварительным данным, 54-летний водитель скорой помощи, двигаясь на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке с отступлением от ПДД РФ с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами, столкнулся с легковым автомобилем Kia под управлением 38-летней женщины, которая ехала на разрешающий сигнал светофора.
ДТП в Навашинском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана
1 сентября, 20:57
 
ПроисшествияАвтоСевастопольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала