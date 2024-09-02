https://ria.ru/20240902/dtp-1970006876.html
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2024
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека
Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:23
2024-09-02T15:23
2024-09-02T15:23
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. "В результате ДТП пострадали 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель легкового автомобиля Kia. Водители-участники ДТП находились в трезвом состоянии", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция начла проверку. По предварительным данным, 54-летний водитель скорой помощи, двигаясь на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке с отступлением от ПДД РФ с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами, столкнулся с легковым автомобилем Kia под управлением 38-летней женщины, которая ехала на разрешающий сигнал светофора.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969854187.html
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происшествия, авто, севастополь, россия
Происшествия, Авто, Севастополь, Россия
В Севастополе в ДТП с участием скорой пострадали два человека
В Севастополе два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи