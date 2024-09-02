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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области - РИА Новости, 02.09.2024
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14:48 02.09.2024 (обновлено: 14:58 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/dtp-1969993128.html
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области - РИА Новости, 02.09.2024
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области
Причиной ДТП с автобусом в Смоленской области предварительно стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора, сообщила Госавтоинспекция региона РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:48
2024-09-02T14:58
происшествия
смоленская область
гибдд мвд рф
угибдд
авто
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РЯЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом в Смоленской области предварительно стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора, сообщила Госавтоинспекция региона"По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной МАН, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1969 года рождения", - отмечает УГИБДД.
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происшествия, смоленская область, гибдд мвд рф, угибдд, авто
Происшествия, Смоленская область, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, Авто
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области

ГИБДД: виновником ДТП с автобусом под Смоленском предварительно был грузовик

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом в Смоленской области предварительно стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора, сообщила Госавтоинспекция региона
«
"По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной МАН, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1969 года рождения", - отмечает УГИБДД.
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1 сентября, 20:17
 
ПроисшествияСмоленская областьГИБДД МВД РФУГИБДДАвто
 
 
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