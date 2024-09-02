https://ria.ru/20240902/dtp-1969993128.html

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области - РИА Новости, 02.09.2024

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области

Причиной ДТП с автобусом в Смоленской области предварительно стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора, сообщила Госавтоинспекция региона РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:48

2024-09-02T14:48

2024-09-02T14:58

происшествия

смоленская область

гибдд мвд рф

угибдд

авто

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РЯЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом в Смоленской области предварительно стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора, сообщила Госавтоинспекция региона"По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной МАН, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1969 года рождения", - отмечает УГИБДД.

https://ria.ru/20240901/dtp-1969849329.html

смоленская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, смоленская область, гибдд мвд рф, угибдд, авто