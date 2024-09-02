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В Смоленской области один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 02.09.2024
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14:43 02.09.2024 (обновлено: 15:16 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/dtp-1969991378.html
В Смоленской области один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Смоленской области один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 02.09.2024
В Смоленской области один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
Один человек погиб, семь пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Вяземском районе Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:43
2024-09-02T15:16
происшествия
смоленская область
вяземский район
россия
дтп
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РЯЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Вяземском районе Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.По данным главы региона, авария случилась в Вяземском районе на 231 километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь" - столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль."К сожалению, есть один погибший пассажир. Пострадали семь человек. Детей среди них нет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Анохин.Он уточнил, что на месте работают экстренные службы.Как сообщила Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора. "По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной МАН, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1969 года рождения", - отмечает УГИБДД.Прокуратура Смоленской области информирует о начале проверки по факту ДТП. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства, регулирующего перевозку пассажиров и организацию дорожного движения на данном участке автомобильной дороги", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/dtp-1969993128.html
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происшествия, смоленская область, вяземский район, россия, дтп
Происшествия, Смоленская область, Вяземский район, Россия, ДТП
В Смоленской области один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

Один человек погиб, семь пострадали в ДТП в Вяземском районе Смоленской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Вяземском районе Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, авария случилась в Вяземском районе на 231 километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь" - столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль.
"К сожалению, есть один погибший пассажир. Пострадали семь человек. Детей среди них нет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Анохин.
Он уточнил, что на месте работают экстренные службы.
Как сообщила Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора. "По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной МАН, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1969 года рождения", - отмечает УГИБДД.
Прокуратура Смоленской области информирует о начале проверки по факту ДТП. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства, регулирующего перевозку пассажиров и организацию дорожного движения на данном участке автомобильной дороги", - говорится в сообщении.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Смоленской области
Вчера, 14:48
 
ПроисшествияСмоленская областьВяземский районРоссияДТП
 
 
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